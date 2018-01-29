ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира

Фото из открытых источников

В июле на леднике Дахштайн в Австрии был открыт один из самых высоких подвесных мостов в мире. С него можно полюбоваться на живописные пики Альп.

Обзорная площадка Sands SkyPark, Сингапур

Сингапур уже давно радует мир своими невероятными отелями с бассейнами на крышах и умопомрачительными видами. В этот раз решено было взять размером: в 2010 году на крыше отеля (вернее 3-х корпусов) Marina Bay Sands открылась одна из самых обширных смотровых площадок в Азии. Ее площадь — 12?400 метров. На территории этой «скромняги» располагаются кафе, парк и 150-метровый бассейн — куда ж без него. Посетить площадку могут не только постояльцы отеля, но и простые смертные — нужно лишь следовать знакам на территории отеля. Что и говорить, ночью открываются потрясающие виды.

Ericsson Globe, Швеция

Технологичные шведы, недолго думая, отгрохали себе дворец спорта в виде шара, который неожиданно получился самым большим шарообразным строением в мире. На этом они не успокоились и в 2010 году прикрепили к нему еще мобильные смотровые площадки SkyView тоже в виде шариков, но уже поменьше в диаметре. В целом, конструкция напоминает урезанную солнечную систему, где вокруг солнца Ericsson Globe вращаются 2 стеклянные планетки вместимостью по 16 человек каждая.Максимальная высота, на которую они поднимаются — 130 метров — отличная точка, чтобы уловить весь ландшафт города. Сеанс такого космического путешествия длится 20 минут, или 2 почетных круга. Возможен тур с шампанским (видимо, для храбрости).

5 Fingers Viewing Platform, Австрия

Бодрая креативная концепция смотровой площадки в форме ладони вполне соответствует своему предназначению. Все Альпы видны, как на ладони.

Путь к ней — отдельное развлечение: нужно сменить несколько канатных дорог, а кое?кому и штанов. Но это — стоит того! Панорама удивительная — огромное открытое пространство и виды, от которых начинает кружиться голова в прямом и переносном смысле слова. У каждого из пяти „пальцев“ своя особая фишка, у одного пол стеклянный, у другого есть телескоп для самых дотошных зрителей, в третьем установлена специальная картинная рама для фотографирования и т. п. Сама конструкция металлическая, небольшого размера и мило висит над пропастью на высоте 400 м.

Смотровая площадка Il binocolo, Италия

Дизайнерская причуда от архитектора Маттео Туна расположена в одном из самых красивых ботанических садов Италии с неитальянским названием Траутмансдорф (Trauttmansdorff). Название смотровой площадки переводится как „бинокль“, что вполне соответствует форме конструкции, заканчивающейся небольшим козырьком?крышей. Сам объект выглядит со стороны хлипко, как какой?то элемент детского конструктора, подвешенный за веревочку к опоре. Но виды, безусловно, роскошные — холмы, виноградники, знаменитые сады с невероятными растениями и ландшафтами, домики с черепичной крышей, и конечно, сам замок.

Illawarra Fly Tree Top Walk, Австралия

«Зеленым» и фанатам фильма „Крадущийся тигр, затаившийся дракон“ посвящается. Ни много ни мало, а прогулка по верхушкам деревьев.Недалеко от местечка Робертсон в Южном нагорье среди тропического леса расположен удивительный аттракцион — Illawarra Fly Tree Top Walk. Это металлическая конструкция находится на высоте 25 метров над землей и представляет собой некую лесную тропинку длиной 500 метров, которая проложена по верхушкам вековых деревьев. Ощущения потрясающие: первобытная красота природы, морские виды побережья от города Kiama до Shellharbour и полное уединение.

Обзорная площадка Auckland’s Sky Tower, Новая Зеландия

Телебашня Sky Towe r в Окленде является самым высоким сооружением в южном полушарии. В ее арсенале 3 смотровые площадки, расположенные на разных уровнях, а также ресторан, который поворачивается вокруг своей оси, чтобы посетители смогли восхититься панорамой, не отрываясь от содержимого тарелок.

В цифрах башня тоже выглядит красиво. Высота 328 метров. Сама конструкция состоит из 2000 тонн стальной арматуры, 660 тонн металлоконструкций и 15?000 кубометров бетона. Она может противостоять ветрам со скоростью до 200 км/ч и землетрясением до 8 баллов по шкале Рихтера. Страшный Саурон из „Властелина колец“ умер бы от зависти. Самая высокая точка и лучшая смотровая площадка в 360 градусов — Sky Deck. Она полностью застеклена и открывает невероятные виды на 80 км вокруг. Кому этого для адреналина недостаточно, можно прыгнуть с банджи. Скорость падения составит где-то 82 км/ч, заодно и взбодритесь.

Dachstein Sky Walk, Австрия

Поэты-аборигены романтично называют эту смотровую площадку „балкон в Альпах“. Весьма индустриальный такой балкончик получился, как будто висишь в строительной люльке в 2700 м над уровнем моря. Ветра тут гуляют сумасшедшие, но площадка крепко вмонтирована в отвесную скалу Хунеркогель и представляет собой роскошную панораму в 360 градусов на снежные альпийские пики.

Смотровая площадка на водопадах Игуасу, Бразилия

Водопады само по себе зрелище крыше-сносное, а мощные потоки воды, которые растянулись на 2 страны (Бразилию и Аргентину) и окружены яркой тропической зеленью — сразу приводят в священный фотографический экстаз.

Чтобы полностью оценить всю силу природы, безусловно, стоит прогуляться по уникальному смотровому мосту, который стоит на специальных опорах посреди бурлящей стихии. Брызги воды на лице, шум в ушах и созерцание потоков, падающих с 80 метров, прекрасно промывает мозги и очищает душу. В солнечный день можно увидеть гигантскую радугу.

Grand Canyon Skywalk, США

Эта подковообразная смотровая площадка, висящая в воздухе на высоте около 1200 метров и отступающая в пропасть Большого Каньона на 20 метров, точно испытание не для слабонервных. Ее стены и пол состоят из прочного стекла толщиной в 10 см. Посетителям даже выдают специальные носки, чтобы не царапать покрытие. Если хватит духу открыть глаза, можно любоваться марсианскими видами прямо у себя под ногами.

Создатели этого чуда объявили его прорывом в инженерном искусстве и уверяют, что конструкция может выдержать вес до 70 тонн (где-то 14 африканских слонов). Но все равно на гамбургеры перед посещением Grand Canyon Skywalk налегать не стоит. Желудок как-то странно начинает заворачиваться вместе с содержимым.

Смотровая площадка Aurland Lookout, Норвегия

Как-то раз поручили архитекторам Тодду Сондерсу и Томми Вильхельмсену создать живописную смотровую площадку на высоте 600 м над местом Орланд с видом на один из красивейших фьордов Норвегии. Они придумали удивительную деревянную конструкцию, больше похожую на гигантскую часть от какого-то стола из магазина Ikea, и не напрягаясь выиграли первый приз в конкурсе лучших туристических маршрутов Норвегии.

Площадка представляет собой трамплин, который закругляется на конце и переходит в свою опору. Но суицидальным лыжникам не стоит возбуждаться, конец этого „трамплина“ закрыт прочным стеклом. Стекло настолько чистое, что его совсем не видно, и этот факт приятно щекочет нервы, если идти до самого конца.

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