Рояль в кустах: Невероятная часовня на Кипре

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Неправда ли, вид этой кипрской часовни, Апостола Петра и Святой Великомученицы Елены, своими очертаниями напоминает рояль?

– Неправда! На самом деле, архитектурный дизайн часовни опирается на два византийских стиля – традиционной горной византийской церкви с крутой двускатной крышей и византийской сводчатой церкви. Эта часовня - самая необычная из достопримечательностей Кипра.

Часовня Апостола Петра и Святой Великомученицы Елены (Apostle Peter and St. Helen the Martyr Chapel) совсем молодая. Ее проект создали два брата-архитектора - Одиссей и Михалис Георгиу в 2013 году, когда стало известно, что Пафос получит звание «Культурной столицы Европы - 2017». Часовня была полностью построена в 2015 году.

Находится часовня в Пафосе, среди миндальных деревьев, которые растут на территории прихода Святого Феодора на улице Kerkyras.

Внутри эта часовня выглядит не менее футуристично, чем снаружи.

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