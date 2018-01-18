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Рояль в кустах: Невероятная часовня на Кипре

Четверг, 18 Января 2018 12:11
Рояль в кустах: Невероятная часовня на Кипре Фото из открытых источников

Неправда ли, вид этой кипрской часовни, Апостола Петра и Святой Великомученицы Елены, своими очертаниями напоминает рояль?

 

 

– Неправда! На самом деле, архитектурный дизайн часовни опирается на два византийских стиля – традиционной горной византийской церкви с крутой двускатной крышей и византийской сводчатой церкви. Эта часовня - самая необычная из достопримечательностей Кипра.

 

 

Часовня Апостола Петра и Святой Великомученицы Елены (Apostle Peter and St. Helen the Martyr Chapel) совсем молодая. Ее проект создали два брата-архитектора - Одиссей и Михалис Георгиу в 2013 году, когда стало известно, что Пафос получит звание «Культурной столицы Европы - 2017». Часовня была полностью построена в 2015 году.  

 

 

Находится часовня в Пафосе, среди миндальных деревьев, которые растут на территории прихода Святого Феодора на улице Kerkyras.

 

Внутри эта часовня выглядит не менее футуристично, чем снаружи.

 

 

 

 

 

 

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Яй Евгения Опубликовано в Планета Земля   Теги Интересные места

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