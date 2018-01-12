Самые азартные страны в мире

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В мире очень много азартных людей, однако, в разных странах страсть к азартным играм разная, да и любимые игры значительно разнятся. Вашему вниманию предлагается десятка самых азартных стран, которая определена по годовому расходу на душу взрослого населения на игры в казино.

1. Австралия

Годовой расход взрослого человека 1199 долларов.

Австралийцы — самые азартные. Нужны доказательства? В этой стране ставки делают на все что угодно, даже на курс валюты, устанавливаемый Центральным Банком Австралии. Особую популярность в этой стране приобрели слот-машины, — как показывают социальные исследования, именно на них подсело около 80% зависимых игроков. Как сообщил представитель Министерства Культуры Австралии, разорвать зависимость от азарта очень трудно. Так, например, в последние годы 935 игроков запретили сами себе посещение казино, однако было зафиксировано 1, 249 случаев нарушения запрета.

2. Сингапур

Годовой расход взрослого человека 1093 доллара.

Хотя в Сингапуре первое казино открылось совсем недавно (14 февраля 2010 года), этот город уже успел стать крупнейших центром игровой индустрии, который стоит в одном ряду с такими признанными игровыми центрами как Макао и Лас Вегас, что доказывает, что здесь живут самые азартные люди в мире. Следует заметить, что решение правительства Сингапура о разрешении строительства казино в городе вызвало обоснованные опасения многих граждан, что многие сингапурцы могут стать игрозависимыми. Чтобы оградить от соблазна своих самых азартных граждан, правительство страны установило довольно высокую плату за вход в казино – 80 долларов. Кроме того, была создана так называемая система «Семейного Исключения», которая позволяет гражданам Сингапура запрещать посещение казино своим родственникам. Однако даже такие жёсткие меры не смогли охладить пыл самых азартных местных игроков.

3. Ирландия

Годовой расход взрослого человека 547 долларов.

В этой стране закон не предусматривает возможность контроля игровой индустрии со стороны государства. Правда закон, принятый ещё в 1956 году, указывает, что максимальная ставка на слот-машине не должна превышать 6 пенсов, а максимальный выигрыш должен составлять не более 10 шиллингов. Однако в 1999 году Ирландия перешла на евро, и курса шиллинга попросту нет (адвокаты легко докажут, что в казино 1 шиллинг соответствует 1000 или даже миллиону евро). Конечно, самые азартные сразу же усмотрели эту хитрость. Сейчас законодательство в области игровой индустрии пересматривается, однако делается это крайне медленно. А пока правительство Ирландии дало разрешение на строительство огромного спортивно-развлекательного комплекса в Типперэри, где предусмотрено разместить казино и треки для собачьих и автомобильных гонок.

4. Канада

Годовой расход взрослого человека 528 долларов.

Как утверждают социологи, 75 процентов взрослых граждан Канады играют в азартные игры. Самыми популярными азартными играми в этой стране являются скретч-карты и лотерея. При этом, лотерея в Канаде настолько популярна, что правительство даже запустило социальную кампанию, в которой пытается убедить население страны в том, что лотерейный билет не является хорошим подарком для ребёнка на Рождество. В общем, в рейтинге «Самые азартные» эта страна — не случайно!

5. Финляндия

Годовой расход взрослого человека 514 долларов.

Согласно исследованиям социологов, 41 процент взрослого населения Финляндии еженедельно играет в азартные игры. Средний возраст игрока слот-машин увеличился с 15 до 18 лет. При этом крупнейшая в стране компания в области игрового бизнеса не только принадлежит государству, но и находиться под управлением министерства образования страны. Естественно, большая часть доходов от игрового бизнеса направляется на развитие образования, искусства и культуры.

6. Италия

Годовой расход взрослого человека 481 доллар.

В этой стране также среди игроков очень популярны электронные слот-машины. Согласно исследованиям социологов, они приносят около половины дохода итальянской игровой индустрии, общий доход которой составляет более 40 миллиардов долларов — согласитесь, тут точно много самых азартных. Следует заметить, что Италия имеет давние игровые традиции. Так, например, именно здесь появилась популярная игра Баккара, и было открыто первое в Европе легальное казино «Ridotto» (Венеция 1638 год). Правда, в 1774 году казино «Ridotto» было закрыто, чтобы поддержать у населения «чистоту умов, дисциплину и приличное поведение».

7. Гонконг

Годовой расход взрослого человека 468 долларов.

Официально в Гонконге казино запрещены, однако всего в часе пути от города находится крупнейший в мире мир казино Макао, который ежегодно посещает более 500 тысяч жителей Гонконга. Кроме того, на территории самого Гонконга можно попытать счастья в лотерее, на скачках или сделать ставку на футбол. При этом около 5 процентов жителей Гонконга страдает от игровой зависимости — вот ведь, самые азартные...

8. Норвегия

Годовой расход взрослого человека 416 долларов.

Норвежцы обожают спортивные ставки, лото и игровые автоматы. В 2008 году был проведён социологический опрос, в ходе которого 88% взрослых норвежцев признались, что практически всю свою жизнь играли в азартные игры. Также было выяснено, что больше всего от игровой зависимости страдают молодые люди, предпочитающие игровые автоматы. Государство пытается ограничить доступ к азартным играм. Так, например, в последние годы было значительно сокращено количество игровых автоматов (с 22 700 до 10 000), но это лишь заставило норвежцев перейти на карточные игры, такие как покер, — ведь самые азартные так просто не сдаются.

9. Греция

Годовой расход взрослого человека 391 доллар.

Именно в этой стране жил один из самых легендарных игроков за всю историю игровой индустрии – Николас Дандолос («Ник Грек»). Он умер в 1966 году в возрасте 83 года, практически нищим. В то же время, именно «Ник Грек» выиграл за всю свою жизнь около полумиллиарда долларов (в пересчёте на сегодняшние деньги). Правда, все эти средства он умудрился проиграть — звание «самого азартного» обязывало...

10. Испания

Годовой расход взрослого человека 318 долларов.

До 1977 года в этой стране были запрещены все азартные игры. Теперь испанцы с увлечением делают ставки на футбол. Также в этой стране очень популярны карточные игры и лотерея. Так, например, призовой фонд национальной лотереи El Gordo (Толстяк) составляет более одного миллиарда долларов. Несмотря на довольно значительную стоимость лотерейного билета El Gordo, в прошлом году более 80% населения страны приняли участие в розыгрыши призов.

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