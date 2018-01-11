Четверг 11 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Планета Земля» 14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Четверг, 11 Января 2018 09:18
14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали Фото из открытых источников

Все мы слышали о египетских пирамидах, Пизанской и Эйфелевой башнях, римском Колизее и других известных мировых достопримечательностях, а многие из нас успели их повидать. Однако, в мире существует множество других, менее популярных, но не менее интересных туристических направлений, о которых мы спешим вам рассказать.

 

 

На острове Сокотра в Индийском океане насчитывается около 800 редких видов растений и животных, третью часть из которых вы не встретите больше нигде на планете. В их число входит и драцена киноварно-красная, или драконовое дерево, которую вы видите на этом снимке.

 

 

На первый взгляд может показаться, что вулкан Иджен, расположенный в Восточной Яве в Индонезии, извергает голубую лаву, но на самом деле синее пламя – это результат возгорания сернистого газа при температуре 600 градусов Цельсия.

 

 

С Бастайского моста в Эльбских Песчаниковых горах, который находится в часе езды от Дрездена, открывается потрясающий вид на горные образования, возраст которых насчитывает более миллиона лет.

 

 

Рука пустыни – это монумент высотой 11 метров, созданный чилийским скульптором Марио Ираррасабалем в 1992 году, который вырастает из земли недалеко от города Антофагаста в пустыне Атакама в Чили.

 

 

Исторические дома на улице Вайссгербергассе в Нюрнберге, Германия.

 

 

Город Шавен в Марокко потрясает своей архитектурой. Подавляющее большинство домов в Шавене окрашены во все оттенки синего и голубого цветов.

 

 

Оазис Уакачина в пустыне недалеко от города Ика в Перу пользуется популярностью среди любителей сэндбординга.

 

 

Солончаковая пустыня Большой Качский Ранн в индийском штате Гуджарат – достойная альтернатива известному на весь мир солончаку Уюни в Боливии

 

 

Коммуна Шишильянк у подножия горы Эгюий в регионе Рона – Альпы во Франции.

 

 

Посёлок Благай на берегу реки Буна в Боснии и Герцеговине не входит в число популярных туристических направлений, несмотря на свою красоту.

 

 

Средневековый город Альбаррасин, на удивление хорошо сохранившийся до наших дней, располагается на склоне холма в Арагоне, Испания.

 

 

Ликийские гробницы в Мире, Турция.

 

 

Город Иллоккортоормиут в Гренландии располагается близ устья фьорда Кангертиттивак, который является самым большим в мире. До Иллоккортоормиута можно добраться только самолётом, который летает один раз в неделю, а затем продолжить путь вертолётом или лодкой.

 

 

Дворец Херренкимзе на острове Херрен на озере Кимзе в Баварии был построен в 1873 году для баварского короля Людвига II. Дворец называют «баварским Версалем».

 

Источник

Яндекс.Дзен

Яй Евгения Опубликовано в Планета Земля   Теги Интересные места

Главное за сутки
В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского Левое крыло самолета бывшего президента Польши Леха Качиньского Ту-154 было разрушено в результате серии взрывов. Об этом заявила Подкомиссия по расследованию авиакатастрофы. Сообщается минимум о трех внутренних взрывах в крыле.…
В посольстве России в США заявили о давлении на российские СМИ В посольстве России в США заявили о давлении на российские СМИ США продолжают оказывать давление на российские СМИ. Об этом сообщается в распространенном в среду, 10 января, комментарии посольства РФ в Вашингтоне. "10 января, стало известно, что производящая контент для [новостного…
Трамп: Намного лучше сотрудничать с Россией, чем враждовать с ней Трамп: Намного лучше сотрудничать с Россией, чем враждовать с ней Дональд Трамп считает, что для Вашингтона гораздо лучше сотрудничать с Москвой, чем враждовать с ней. Убежденность в этом американский президент выразил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг…

Читайте также
Самые сказочные места Венгрии Самые сказочные места Венгрии Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в поезде отделяют нас от неимоверной красоты и прелести, сказочного мира природы, средневековых замков, королевских дворцов, озер…
Интересная гостиница в Москве Интересная гостиница в Москве Буквально несколько дней назад мне пришлось переночевать в Москве в одной гостинице, прогулявшись по коридору которой, я был сильно удивлен, потому что увидел подобное первый раз в жизни. Вот смотрите...…
14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали 14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали Все мы слышали о египетских пирамидах, Пизанской и Эйфелевой башнях, римском Колизее и других известных мировых достопримечательностях, а многие из нас успели их повидать. Однако, в мире существует множество других,…
Фото
14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали 14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Все мы слышали о египетских пирамидах, Пизанской и Эйфелевой башнях, римском Колизее и других извест...

Видео

 

Береговая линия у полуострова в Массачусетсе замерзла впервые за 80 лет

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Если бы у моего калькулятора была история, мне бы за нее было бы стыдно больше, чем за историю браузера.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.