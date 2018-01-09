Самые сказочные места Венгрии

Фото из открытых источников

Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в поезде отделяют нас от неимоверной красоты и прелести, сказочного мира природы, средневековых замков, королевских дворцов, озер с прозрачно-голубой водой, залитых солнцем виноградников и, конечно же, пантагрюэлевского кулинарного пира. И местный ландшафт куда роднее для нашего глаза — горы, равнины, озера, реки, чем выжженная пустыни или засыпанные снегом холмы. Все это наша ближайшая соседка — Венгрия.

БудаПешт

Можно бесконечно рассказывать о чудесных достопримечательностях Венгрии, но все они меркнут рядом с королевским величием, архитектурным пиршеством, пленительной красотой ее столицы — гордого и немного надменного Будапешта.

Чтобы полюбить этот город раз и навсегда, обязательно осмотрите Крепостной район, поднимитесь на башню Рыбацкого бастиона, со смотровых площадок которого вам откроется неповторимый вид Пешта! Не зря эта панорама в 1988 году была занесена ЮНЕСКО в Сокровищницу мирового наследия.

Роскошный Дунай, как известно, делит столицу Венгрии на два города: Буду и Пешт. Буда — это история (Крепостной район), средневековье (Церковь Матяша), память о былом королевском могуществе Австрия-венгерской империи (Королевский дворец).

Пешт — современный, культурно-развлекательный центр. Но и здесь находистя визитная карточка Будапешта Парламент — одно из самых больших правительственных зданий в мире.

Еще одна гордость Пешта — площадь Героев, в центре которой красуется памятник Тысячелетию, возведенный в честь тысячелетней годовщины обретения венграми родины. Пешт — это еще и улица Ваци, аналог нашего Андреевского спуска, которую обязательно посетите, чтобы почувствовать колорит современного и старорежимного Будапешта.

На север

Венгрия — небольшое государство, но достопримечательностей и мест отдыха здесь сосредоточено столько, что каждый ее уголок заслуживает отдельного красочного описания. Взять, к примеру, Северную Венгрию. Здесь найдет отдых усталый путник, то бишь турист (прекрасные отели и инфраструктура обеспечат это), страдающие болезнями — лечение (для них — бальнеологические лечебницы и термальные купальни), поклонники Бахуса оценят по достоинству прекрасные токайские вина, а ценители искусства отдохнут душой на оперном фестивале, который ежегодно проходит в столице Северной Венгрии — Мишкольце.

Лиллафюред

Такое сказочное имя носит удивительное место, добраться до которого несложно. Достаточно сесть в маленький поезд в Мишкольце и по узкоколейке проехать несколько километров в сторону живописных гор. Как только поезд пройдет через маленький тоннель, обязательно сойдите на станции Лиллафюред. Это не просто станция — а один из красивейших венгерских курортов Здесь все по-сказочному. Деревенька Лиллафюред — всего в несколько десятков аккуратных домиков — спрятана в низине и окружена серыми утесами.

Фантастическое по своей красоте озеро Хамори, расположенное между двумя поросшими зеленью горами, произведет на вас незабываемое романтическое впечатление, если вы совершите по нему лодочную прогулку созерцая при этом удивительный пейзаж, главное украшение которого — замок «Палота». Представьте: средневековый замок, со стилизованными готическими башенками, балкончиками, галереями, внутри которого — не руины, не музей и даже не театр, а отель. Из окна вашего номера откроется не поддающаяся описанию панорама гор, а из леса будет доноситься не умолкающая ни на минуту звонкая песнь водопада. Кстати, поблизости есть две пещеры: пещера Анны с единственными в мире травертиновыми образованиями и сталактитовая пещера Сент Иштвана, воздух которой обладает лечебными свойствами.

А целебное действие на вашу душу окажет интерьер замка «Палота» - здесь и цветные витражи, сквозь которые в уютный холл отеля пробиваются солнечные лучи, и деревянные резные потолки и стены в коридорах и большом зале, где происходят трапезы постояялльцев отеля. А если спуститься каменными лестницами в подвальное помещение, то вы попадете в ресторан, стилизованный под средневековье. Чинные официанты, одетые чуть ли не в доспехи рыцарей, усадят вас за деревянные, из грубых досок столы и лавки, подадут посуду (также стилизованную) — глиняные тарелки и стаканчики. Если венгерскую средневековую знать потчевали так же, как и нас, гостей «Палоты», то неудивительно, что легенда о вкусной и здоровой венгерской кухне стала притчей во языцех.

Барток

Итак, Мишкольц — третий по величине город Венгрии, индустриальный центр. Однако вблизи города вы не найдете дымящихся труб или свалок металлолома. Напротив, центр Мишкольца — старинный, богатый историческими памятницами и культурными традициями. Здесь в православном храме находится самый большой в Центральной Европе иконостас высотой шестнадцать метров, а также икона Казанской Черной Материи — подарок императриц Екатерины II. Но визитной карточкой города является Венгерский национальный театр, оборудованный самой современной в Центральной Европе техникой.

Вот уже четвертый год здесь проходит Международный музыкальный фестиваль «Барток +». Идея этого мероприятия весьма оригинальна: каждый год к имени известного венгерского композитора Белы Бартока «приплюсовывается» имя другого знаменитого композитора. Это значит, что в программе звучат как произведения Бартока, так и другого композитора.

Надо сказать, что мишкольцы трепетно относятся к фестивалю. На всех концертах залы забиты до отказа нарядно одетыми и готовыми внимать классической музыке горожанами и туристами. Фестивальные мероприятия проходят на нескольких площадках, в том числе и на специально оборудованной под открытым небом. Очень интересный факт: венгры аплодируют артистам несколько иначе, чем мы, как будто невидимый дирижер руководит музыкой оваций, которая становится то громче, то тише, то переходит в другую тональность и длится довольно долго.

Диошдьер

Представленная в Венгрии разыгрывают не только на театральных подмостках, но и на исторических. Неподалеку от Мишкольца находится старинная средневековая крепость Диошдьер. Хотя крепостью ее можно назвать с большой натяжкой — она представляет собой руины, однако бережно, с любовью ухоженные и приведенные (если можно так сказать о руинах) в порядок. В Средние века Диошдьерская крепость была обручальным подарком венгерских королев — об этом рассказывают расположенная в ронделле выставка, где буквально «в лицах» демонстрируется история крепости, и там же находящийся крупнейший в Центральной Европе исторический музей восковых фигур.

Но и сейчас стены крепости «не скучают», в ее центре, прямо под открытым небом, размещен зрительный зал и сцена, на которой играют спектакли (например, «Гамлета»). А любители средневековых игрищ устраивают здесь театральные «побоища», наряжаясь в костюмы времен короля Артура и «метая» друг в друга копья и стрелы.

Мишкольц-Таполца

Одна из многочисленных «изюминок» Венгрии — термальные купальни. Самая известная в северной части страны находится в Мишкольц-Таполце. Место это — удивительное и представляет собой пещерное пространство, заполненное прозрачной, целебной водой. Таким образом, содержащая различные минеральные вещества вода и пещерный воздух кристальной чистоты оказывают лечебное воздействие не только на больных, страдающих расстройствами сердечно-сосудистой системы ревматизмом и респираторными заболеваниями, но и укрепляют организм вполне здоровых Тем более что для отдыхающих здесь создан все условия: перед входом в пещеру расположен термальный бассейн для детей и зеленые лужайки для желающих позагорать и отдохнуть; в холле самой купальни находится уютное кафе, где можно выпить прохладительные напитки и перекусить В купальне — удовольствия на любой вкус: хотите, можете плавать внутри пещеры, в специально освещенной подземной реке, хотите — купайтесь в так называемой «жемчужной ванне», а можно и под открытым небом. Кроме того, здесь можно пройти курс массажа, водной и грязевой терапии, при желании получить консультации ревматолога, в вашем распоряжении сауна, солярий и многое другое. В общем, все тридцать три удовольствия сразу!

Токай

Эта местность известна на весь мир своими виноградниками и вином, к которому испытывали страсть русские цари, польские короли и сам Папа Римский. Кстати, перевозкой токайского вина на Украину в свое время зарабатывал на жизнь философ Григорий Сковорода. Завод токайских вин функционирует только в период сбора и обработки урожая — все остальное время это в общем-то небольшое помещение пусто и безлюдно. Хотя на самом деле в его недрах, а точнее, в подвалах (на стенах которого «живет» благородная плесень), а если быть совсем точным — в бутылках, бурлит «работа», превращающая виноградный сок в вино с мировым именем.

Секрет токайского вина «Асу» был изобретен в 1650 году Мате Сепши Лацко: перезревшие и увяленные ягоды — так называемые «асу» отбирали вручную и замачивали в вине или винном сусле. Чем больше корзин (путтоней) винограда «асу» шло на одну бочку вина тем оно было слаще и, соответственно, дороже.

Продегустировать вина можно тут же — в токайских винных погребах, а поднявшись в магазин, приорести пришедшийся по вкусу напиток.

Эгер

Еще одна жемчужина Северной Венгрии — город Эгер, епископальный центр страны. А потому главная и заслуженная достопримечательность города — архиепископский собор, который является вторым по величине венгерским храмом, а его орган — самым большим в стране. Кроме того, Эгер знаменит своими бальнеологическими лечебницами, виноделием и славным историческим прошлым. В 1552 году комендант Эгерской крепости Иштван Добо в течение месяца выдержал осаду турков войско которых имело 20-кратное преимущество над численностью его солдат. Об этом и многом другом расскажет вам экспозиция Крепостного музея, ныне расположенная в той самой Эгерской крепости.

Силвашварад

Если вы утомитесь от созерцания исторических памятников, дегустации вин под музыкальное сопровождение, то лучшим отдыхом для вас будет поездка в Силвашварад. Несмотря на заковыристое название, местность эта — самое лучшее, что можно придумать для релакса и пикника. Собственно, прекрасен не только сам Силвашварад, а и его долина Салайка. Добраться до нее можно двумя способами — пешком, вдоль живописной речки Салайки либо на почти игрушечном поезде без крыши, что позволит вам по дороге любоваться волшебной природой. Но самое сильное впечатление вас ждет по прибытии. Когда вы увидите долину протяженностью пять километров, покрытую зеленее зелени травой и окруженную лесом, у вас захватит дух! Здесь можно поваляться на траве, предаться мечтам, послушать трели соловьев... А лучше всего отведать местный деликатес «рыбу в сале».

...Увы, никакие слова, эмоции, даже самые подробные описания и красочные фотографии не смогут передать очарование этого края.

Источник