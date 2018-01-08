Интересная гостиница в Москве

Буквально несколько дней назад мне пришлось переночевать в Москве в одной гостинице, прогулявшись по коридору которой, я был сильно удивлен, потому что увидел подобное первый раз в жизни.
Вот смотрите...
У меня был обычный стандартный номер. В окно были видны какие то промышленные районы и автостоянка.
И вот выходишь ты значит в коридор гостиницы и думаешь дай ка я зайду вот за тот поворот...
А тут оба на и окна. Я сначала подумал, может быть какое то хозяйственное помещение.
Нет, почти половина номеров в гостинице ОКНАМИ ВНУТРЬ.
Им тут сделали даже как бы улочку такую.
Смотришь в окно, а у тебя пальмы растут.
И это не просто один локальный этаж - эта вся конструкция здания такая.
Вообще конечно умеют у нас сделать как придется. Сначала построят по максимуму что то на том куске, который выбьют себе. А потом вмещают туда до упора что как получится. Посмотрите, многие номера распланированы под углом, по середине коридора - столб. Абы что.
Буквально несколько дней назад мне пришлось переночевать в Москве в одной гостинице, прогулявшись по...
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