Интересная гостиница в Москве

Фото из открытых источников

Буквально несколько дней назад мне пришлось переночевать в Москве в одной гостинице, прогулявшись по коридору которой, я был сильно удивлен, потому что увидел подобное первый раз в жизни.

Вот смотрите...

У меня был обычный стандартный номер. В окно были видны какие то промышленные районы и автостоянка.

И вот выходишь ты значит в коридор гостиницы и думаешь дай ка я зайду вот за тот поворот...

А тут оба на и окна. Я сначала подумал, может быть какое то хозяйственное помещение.

Нет, почти половина номеров в гостинице ОКНАМИ ВНУТРЬ.

Им тут сделали даже как бы улочку такую.

Смотришь в окно, а у тебя пальмы растут.

И это не просто один локальный этаж - эта вся конструкция здания такая.

Вообще конечно умеют у нас сделать как придется. Сначала построят по максимуму что то на том куске, который выбьют себе. А потом вмещают туда до упора что как получится. Посмотрите, многие номера распланированы под углом, по середине коридора - столб. Абы что.

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