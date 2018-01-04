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Развенчиваем самые распространенные мифы о Японии

Четверг, 04 Января 2018 12:55
Развенчиваем самые распространенные мифы о Японии Фото из открытых источников

Я давно хотел оказаться в Японии и посмотреть, действительно ли там везде роботы и люди, как роботы, правда ли, что японцы беспрекословно соблюдают все правила и законы и действительно ли в Японии пользуются техникой, сделанной специально для внутреннего рынка, которая не продаётся в других странах.

 

Миф №1: В Японии всё очень необычно. Япония, как другая планета, а японцы как инопланетяне.

 

Пожалуй главное моё впечатление от Японии заключается в том, что всё оказаось не настолько необычно, насколько я предполагал. Да, много особенностей, но не более того.

 

В Токио очень плотная застройка, огромное количество эстакад и тоннелей, очень плотная сеть городского транспорта, множество электронных указателей, много необычных зданий, но ощущения "другой планеты" у меня нет совсем. 

 

 

 

 

Миф №2: Японцы очень законопослушны, следуют всем пправилам и живут, как роботы.

 

Конечно, это не так. Японцы вполне могут и улицу на красный свет перебежать, и вскакивать и бежать к выходу, хоть надпись "пристегнуть ремни" ещё горит, и курить там, где не положено. 

 

 

Они точно такие же живые люди, как мы. Да, у них другие традиции и обычаи, но они совсем не роботы. Другое дело, что японцы не нарушают закон в серьёзных вещах. В Японии прктически нет воровства. Вот, например, витрина с фруктами на улице у супермаркета и никто за ней не следит и камер нет. Но ни один прохожий не пытается утащить яблоко или хурму, а берёт, то что ему нужно, и идёт внутрь магазина на кассу оплачивать.

 

 

 

Миф №3: В Японии всё супертехнологично.

 

Конечно в Японии используется очень много плодов технического прогресса, но в некоторых вещах мы ушли вперёд. Например, в аэропрту Narita нужно самому крутиться рядом со сканером, обнаруживающим металл, а у нас в аэропортах сканер крутится вокруг тебя. Ещё один пример - велопрокат сделан гораздо хуже нашего, даже мобильного приложения нет. 

 

 

Миф №4: В Японии все товары производятся внутри страны и почти ничего не импортируется.

 

Множество мелочей, да и большая часть электроники, продающейся в Японии, сделаны в Китае.

 

 

Миф №5: В Японии производится множество техники только для внутреннего рынка и эта техника не продаётся в других странах.

 

В электронных супермаркетах Японии продаётся всё то же самое, что и у нас. 

 

 

Есть конечно некоторые особые "японские" товары, например электронные крышки-биде для унитазов, а также фильтры для воды на кран, которых в Японии очень много, но в целом отличий нет.

 

Миф №6: Из еды в Японии только рыбные блюда.

 

В Японии вообще культ еды. Ресторанов, кафе и прочих забегаловок огромное количество кроме того есть очень много маленьких магазинов-комбини, в которых продаётся готовая еда. Есть всё: и любое мясо, и рыба, и курица, и овощи.

 

 

Миф №7: В Японии везде роботы.

 

Человекообразные роботы по улицам не ходят, хотя конечно многое автоматизировано.

C другой стороны в Японии множество совершенно бесполезных, на взгляд со стороны, профессий

 

 

Источник

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Яй Евгения Опубликовано в Планета Земля   Теги Интересные места

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