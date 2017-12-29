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Хрустальная пещера на Украине: 23 км открытий

Пятница, 29 Декабря 2017 10:33
Хрустальная пещера на Украине: 23 км открытий Фото из открытых источников

Среди всех пещер в Украине пещерным туристам  особое внимание следует обратить на пещеру Хрустальная в Тернопольской области. Она является не только одной из самых красивых пещер в Украине, но и одной из самых древних! Считается, что она образовалась около 20 млн. лет назад! Общая длинна исследованных ходов - примерно 23 км, но туристы посещают только первые три. Из приятного - они освещены, а стены усыпаны потрясающими кристаллами гипса!

 

Вход в нее расположен на крутом склоне долины, выше русла реки на 60-70 м. Длина — 23 км. Средняя ширина ходов — 2 м, средняя высота — 2,7 м. Кроме лабиринта коридоров, в пещере есть большие залы. Стены многих галерей и залов покрыты белоснежными или окрашенными в разнообразные цвета кристаллами вторичного гипса. Особенность пещеры — повышенная ионизация воздуха и воды, абсолютное отсутствие каких-либо вирусов.

 

 

А совсем недавно здесь обнаружили минеральный болотный ил и воду. Для сохранения уникального микроклимата и "комфорта" кристаллов отдельные участки пещеры закрыты для туристов.

 

 

Искателям слишком экстремальных впечатлений Хрустальная может показаться не очень интересной, там даже коридоры электрифицированы, пещера расчитана на обычных туристов, от школьников до пенсионеров.

 

 

И хотя из 23 километров туристам доступны лишь 3 километра, их вполне достаточно, чтоб окунуться в атмосферу древнего подземелья и почувствовать себя в сказочном царстве гномов-рудокопов.

 

 

Внутри пещера приставляет собой густое переплетение ходов. Среднегодовая температура в ней не превышает +12ºС, а влажность  достигает отметки почти в 100%.

 

 

Более подробное изучение и описание пещеры произвели в 1908 году инженеры К.Гутковский и М.Орлович, а в конце 30-х годов прошлого века масштабную экспедицию по изучению Кристаллической предприняли ученые Львовского университета.

 

 

Даже самому искушенному зрителю будет интересно взглянуть на блестящие стены, вековые скульптуры и отполированные поверхности.

 

 

Источник

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Яй Евгения Опубликовано в Планета Земля   Теги Интересные места

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