Невероятное зрелище: Финский залив и шарики изо льда

Фото из открытых источников

Воды Финского залива в прибрежной части покрылись ледяными шарами диаметром от 5 до 10 см. Пока пользователи сети стали делиться фотографиями необычного явления в сети, экологи объяснили это так: «Морская вода — это раствор огромного количества солей, то её кристаллизация при замерзании протекает неравномерно.

Кристаллы строятся вокруг ядра. В нашем случае вода становилась в кристаллическую решётку вокруг пузырька газа или гидрофобной жидкости, капля которой в воде имеет округлую форму. Примером не растворяющейся в воде жидкости служит масло, оно как раз имеет идеальный круг в воде. Поскольку температура замерзания, наверное, выше, чем у воды, то получается, что вокруг масляных пятен выстраивались молекулы воды и образовали шарообразное тело».

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