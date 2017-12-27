Водопад глициний в Японии: Вы обязаны это увидеть!

Фото из открытых источников

Это – крупнейшая глициния в Японии. Ей 150 лет. Ее сравнивают с деревом Эйва из фильма «Аватар» – Всемать природы, которая сохраняет экосистему планеты в идеальном равновесии и состоянии.

Это растение из парка цветов Асикага в Японии занимает 1990 впечатляющих квадратных метров и датируется примерно 1870 годом. Хотя глицинии выглядят как деревья, на самом деле это лианы. Так как со временем они могут становиться очень тяжелыми, вся структура держится на стальных опорах, что позволяет посетителям ходить под сводом и наслаждаться розово-фиолетовым небом из цветов.

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