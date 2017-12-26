Самое токсичное озеро в мире

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Беркли Пит был открыт в 1955 году в штате Монтана компанией Anaconda Copper в качестве карьера по добыче меди. За первый год там добывалось до 17 000 тонн руды в день. Помимо меди в Беркли Пит находили также золото и серебро, но медь составляла 75% всей добычи. На восточной стороне холма находились жилые постройки. Компания выкупила их у владельцев, чтобы расширить карьер. Карьер пришел на смену подземным горным работам, так как был более безопасным и экономичным.

Правда, как выяснилось позднее, его опасность далеко не так уж мала.

В 1982 году Беркли Пит решено было закрыть. Водяные насосы, расположенные на глубине 1,2 км, были отключены. Подземные воды, смывая все полезные ископаемые, начали постепенно заполнять яму со скоростью 0,3 м в месяц. Карьер 1,6 км длиной, 0,8 км шириной и 540 м глубиной был заполнен водой на 270 м.

В результате сегодня Беркли Пит – это гремучая смесь тяжелых металлов и опасных химических веществ – мышьяка, кадмия, меди, серной кислоты, цинка, железа, алюминия. Металлов и химических соединений в воде так много, что некоторые из них можно добывать прямо из воды. Уровень pH озера составляет 2,5, что сопоставимо с кислотностью лимонного сока.

Сегодня яма и воды Беркли Пит представляют собой большую экологическую проблему, потому что вода озера вступает в реакцию с рудой, находящейся в скале. Пирит и другие сульфидные минералы распадаются, образуя кислоты. По оценкам специалистов, к 2020 году вода в озере достигнет уровня грунтовых вод и распространится потоком подземных вод по всей округе, отравляя воду и почву на километры вокруг.

В 1990 году была разработана программа для решения данной проблемы. На озере были установлены очистные сооружения. Они очищают и перенаправляют поступающую воду, чтобы замедлить рост ее уровня.

В 1995 году был случай, когда стая мигрирующих гусей, состоящая более чем из 300 особей, села на озеро. Ни одна из птиц не выжила. Новый владелец карьера — Atlantic Richfield Company – отрицал, что именно токсичные воды Беркли Пит привели к гибели гусей, приписывая этот случай инфекции. Но результаты исследований в лаборатории показали, что на внутренностях погибших гусей были ожоги и раны от воздействия высоких концентраций меди, кадмия и мышьяка.

В начале декабря 2016 года стая гусей укрывалась от метели на озере Беркли-Пит. Этот привал, по оценкам экологов, унес жизни 3000 птиц.

И, тем не менее, несмотря на явную непригодность вод озера для обитания живых существ, в Беркли Пит были обнаружены новые виды бактерий и грибков, которые смогли приспособиться к суровым условиям жизни. Вещества, которые были выделены из этих организмов, показывают избирательную активность против раковых клеток. Ученые считают, что с их помощью можно разработать лекарство от онкологических заболеваний. Также обнаруженные в воде микроорганизмы поглощают содержащиеся в ней металлы, чем способствуют хоть и небольшому, но очищению водоема.

В настоящее время Беркли Пит — самое токсичное озеро в мире, несмотря на свою опасность, привлекает туристов. Близко к воде подойти нельзя – она огорожена металлической решеткой. Но рядом установлена платная смотровая площадка, с которой можно рассмотреть опасный водоем и сделать фото на память.

Компании Atlantic Richfield и Montana Resources, которые в свое время выкупили рудник и несут за него ответственность, считают, что их очистное сооружение, установленное в 2000 году, вполне способно справиться с очисткой вод. Представители компаний утверждают, что к 2019 году будет проведен ряд работ по модернизации работы очистительной станции. Однако общественные активисты считают, что компании не держат ситуацию под контролем, а их очистное сооружение, возможно, самый дешевый способ исправить ситуацию, но не самый эффективный.

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