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Семь крошечных пуль в стволе

Четверг, 03 Января 2019 10:27
Семь крошечных пуль в стволе Фото из открытых источников

Это будет разговор про уникальный немецкий пистолет на базе Люгера.

 

Немецкий оружейник Ганс-Людвиг Ширникер был весьма странным, но все-таки по-своему гениальным изобретателем. Конструктор создал много интересных образцов оружия, большая часть которых дальше прототипа так и не пошла. Несмотря на это, предметы «творчества» Ширникера постоянно привлекают к себе внимание, в том числе других мастеров-оружейников.

 

Вот вы представляете себе оружие, где в стволе будут находится сразу семь пуль!

 

История создания пистолета с семью крошечными пулями в стволе
Весь секрет в боеприпасах.

 

Когда говорят о работе Ширникера, то в первую очередь вспоминают его самый необычный пистолет (а может и просто – самый необычный пистолет в мире). Пистолет системы Ширникера был выполнен на стандартной рамке Люгера. При первом взгляде понять, что такого необычного в этом оружии – нельзя. Все потому, что главная особенность в стволе. Если заглянуть в него, то можно увидеть, что внутри него еще 7 отверстий.

 

История создания пистолета с семью крошечными пулями в стволе
Вот такой необычный ствол.

 

Не менее экзотично выглядит боеприпас для такого пистолета. Он выполнен на базе гильзы 9х19 мм, которая подобно упомянутому дулу расходится на семь пулек поменьше. Каждая из них имеет калибр 2.9 мм и массу 0.7 грамм. Данный рой поражающих элементов покидает ствол оружия в один момент. Начальная скорость полета пулек составляет 300 м/ч, а дульная энергия каждой достигает 30 Дж.

 

История создания пистолета с семью крошечными пулями в стволе
Конструкция ствола.

 

С какой целью создавалось это оружие – сегодня загадка. Возможно, Ширникер пытался создать «гражданский» пистолет с пониженной поражающей способностью. Дальше прототипа дело само собой не пошло. Впрочем, испытания, пускай и не официальные, у пистолета все-таки были. Они пришли в США в 1965 году. Вердикт был примерно следующим – калибр пулек маловат.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Оружие   Теги пистолет
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