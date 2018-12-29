«Маленький Давид» - самое крупнокалиберное орудие в мире

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В разные времена в разных странах у конструкторов начинался приступ гигантомании. Гигантомания проявлялась в различных направлениях, в том числе и в артиллерии. Например, в 1586 году в России из бронзы отлили Царь-пушку (смотрите видео ниже).

Ее габариты были внушительными: длина ствола — 5340 мм, масса — 39,31 тонны, калибр — 890 мм. В 1857 году в Великобритании была построена мортира Роберта Маллета. Ее калибр составлял 914 миллиметров, а масса — 42,67 тонны. Во вторую мировую в Германии построили «Дору» — 1350-тонный монстр калибра 807 мм.

В других странах также создавались крупнокалиберные орудия, но не настолько большие.

Уж кто-кто, а американские конструкторы во Вторую мировую в орудийной гигантомании замечены не были, однако и они оказались, как говорится, «не без греха». Американцами был создан гигантский миномет Little David, калибр которого составлял 914 мм.

«Маленький Давид» являлся прототипом тяжелого осадного орудия, при помощи которого американские военные собиралась штурмовать Японские острова.

В Соединенных Штатах во время Второй мировой на Абердинском полигоне для испытания отстрелом бронебойных, бетонобойных и фугасных авиационных бомб использовали крупнокалиберные орудийные стволы морской артиллерии, снятые с вооружения. Пуски испытываемых авиабомб осуществлялись с помощью сравнительно небольшого порохового заряда с запуском их на расстояния в несколько сотен ярдов. Данную систему использовали потому, что при обычном сбросе с самолета часто многое зависело от способности экипажа в точности соблюдать условия испытаний и погодных условий. Попытки использовать для таких испытаний расточенные стволы 234-мм британской и 305-мм американской гаубиц растущим калибрам авиационных бомб не отвечали.

В связи с этим было принято решение сконструировать и построить специальное устройство, осуществлявшее метания авиационных бомб под названием Bomb Testing Device T1. После постройки данное устройство достаточно хорошо себя зарекомендовало и возникла идея его использования в качестве артиллерийского орудия. Ожидалось, что во время вторжения в Японию американская армия столкнется с хорошо защищенными фортификационными сооружениями — и подобное оружие стало бы идеальным для разрушения укреплений бункеров. В марте 1944 года проекту модернизации дали ход. В октябре того же года орудие получило статус мортиры и имя Little David. После этого начались испытательные стрельбы артиллерийскими снарядами.

Мортира «Маленький Давид» имела нарезной ствол длиной 7,12 м (7,79 калибра) с правосторонними нарезами (крутизна нарезов 1/30). Длина ствола с учетом механизма вертикального наведения укрепленного на его казенной части составляла 8530 мм, вес — 40 тонн. Дальность стрельбы 1690-кг (масса взрывчатого вещества — 726,5 кг) снарядом — 8680 м. Масса полного заряда равнялась 160 кг (картузы по 18 и 62 кг). Начальная скорость снаряда — 381 м/с. Коробчатую установку (габариты 5500x3360x3000 мм) с поворотным и подъемным механизмами заглубляли в грунт. Установка и снятие артиллерийской части осуществлялись при помощи шести гидравлических домкратов. Вертикальные углы наведения — +45 .. +65°, горизонтальные — по 13° в обе стороны. Гидравлический тормоз отката — концентрический, накатник отсутствовал, для возвращения ствола в исходное положение после каждого выстрела использовался насос. Полная масса орудия в сборе составляла 82,8 тонны.

Заряжание — с дульного среза, раздельное картузное. Снаряд при нулевом угле возвышения подавался с помощью крана, после чего продвигался на некоторое расстояние, после этого ствол поднимался, а дальнейшее заряжание производилось под действием силы тяжести. В гнездо, выполненное в казенной части ствола, вставлялся капсюль-воспламенитель. Воронка от снаряда Little David в диаметре составляла 12 метров, а ее глубина была 4 метра.

Для перемещения использовались специально доработанные танковые тягачи М26: один тягач, имеющий двухосный прицеп, транспортировал мортиру, другой — установку. Это делало мортиру гораздо мобильнее железнодорожных пушек. В состав техники артиллерийского расчета, кроме тягачей, входили бульдозер, ковшовый экскаватор и кран, использовавшиеся для установки мортиры на огневой позиции. Для установки мортиры на позицию требовалось приблизительно 12 часов. Для сравнения: немецкое 810/813-миллиметровое орудие «Дора» в разобранном виде перевозилось 25-ю железнодорожными платформами, а для приведения его в боеготовность требовалось около 3 недель.

В марте 1944 года приступили к переделке «устройства» в боевое оружие. Разрабатывался фугасный снаряд с готовыми выступами. Испытания начались на Абердинском полигоне. Конечно, снаряд массой 1678 килограммов «навел бы шороху», однако у Little David налицо были все «болезни», присущие средневековым мортирам, — она била неточно и недалеко. В итоге, чтобы устрашить японцев, нашлось кое-что другое (Little Boy — атомная бомба, сброшенная на Хиросиму), а суперминомет в боевых действиях участия так и не принял. Мортиру после отказа от операции по высадке американцев на Японские острова хотели передать Береговой артиллерии, однако плохая кучность стрельбы препятствовала ее применению там.

Проект был приостановлен, а в конце 1946 года вообще закрыт.

В настоящее время мортира и снаряд хранится в музее Абердинского полигона, на который их доставили для проведения испытаний.

Технические характеристики:

Страна разработчик — США.

Начало испытаний — 1944 год.

Калибр — 914 мм.

Длина ствола — 6700 мм.

Масса — 36,3 тонны.

Дальность — 8687 метров (9500 ярдов).

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