Наследие золотой лихорадки - тычковый нож

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Этот тип ножа стал популярен в Америке во времена «золотой лихорадки». В те неспокойные времена, носить при себе оружие нужно было для того, чтобы защитить свою жизнь, или хотя бы попытаться это сделать.

В то время Америку наводнили искатели приключений, авантюристы и просто эмигранты изо всех уголков мира, не нашедшие себе места в родном краю. Очевидно, вместе с ними и прибыла идея тычкового ножа, полюбившаяся завсегдатаям салунов и любителям пьяных драк. Пуш дагер – это в первую очередь нож для самообороны, и другое применение ему придумать крайне сложно. Это один из «ножей последнего шанса», или как их еще называют – ножи скрытого ношения.

Именно тогда, так сказать, и вошел в обиход этот нож, хоть народы юга уже давно его использовали, чаще в хозяйственных целях. Речь идет о так называемом ноже пуш-даггере (push dagger)

Давайте узнаем о нем подробнее …

Пуш-даггер, как правило, имеет Т-образную форму, но встречаются варианты и с Г-образной формой. Лезвие ножа перпендикулярно рукоятке, и проходит между пальцами, подобно кастету. Но, в отличие от последнего, пуш-даггер имеет большую убойную силу и функциональность.

Как и кастет, штыковой нож прекрасно подходит для скрытого ношения, его намного сложней выбить из рук, чем обычный нож. Благодаря своей форме, пуш-даггер идеален для, так называемой, «кабацкой драки», когда нет места нормально замахнуться, но в такой толчее удобно коротко ударить оппонента меж ребер.

Размеры таких ножей, как правило, невелики – общая длина 10-15 см., встречаются и совсем маленькие – до 7-8 см. Но толщина лезвия часто доходит до 5 мм. Вес ножа соответствует размеру – редко превышает 50-100 гр.

Рукоятку ножа изготавливают из синтетических, реже из натуральных материалов (для дорогих экземпляров). У многих пуш-даггеров обычная металлическая рукоять, цельная с лезвием. Нередко такой штыковой нож имеет серрейторную заточку.

Многие производители пуш-даггеров включают в комплект и ножны из пластика, или кожи. Часто у ножен есть крепление на пояс, а иногда – кольцо для цепочки, или веревки.

Несмотря на свою однозначность использования и применения, миниатюрный пуш дагер во многих странах не считается холодным оружием, и дозволен к ношению. Если говорить конкретно о РФ, то под определение холодного оружия не подходят все тычковые ножи, с лезвием, не превышающим 5 см и не обладающие обоюдоострой заточкой.

Что же такого особенного в этом маленьком жале? Ну, во-первых, элемент неожиданности, который заключается в том, что противник будет неприятно удивлен, получив болезненный укол в самый не подходящий (с его стороны) момент. Во-вторых, реакция защищающегося, который сможет применить тычковый нож с большим успехом, чем классическую модель ножа, заточенного под самооборону. Тут дело в том, что ножом, так или иначе, нужно уметь пользоваться, в противном случае урон получит неумелый обороняющийся. А при, зажатом в кулаке push dagger, человек инстинктивно бьет кулаком, не задумываясь о том, как следует правильно ударить. К тому же, лезвие тычкового ножа – сравнительно небольшое и не нанесет противнику серьезных ран. Если, конечно, не целить в лицо, шею и прочие уязвимые места. Но мы же хотим защитить себя, а не попасть на скамью подсудимых? Так что особого членовредительства не предвидится, зато резкие болевые ощущения помогут осадить агрессора. Разумеется, удар удару рознь, и Вы можете поплатится сломанным пальцем, за неудачное попадание в цель. Но, скорее всего, цели придется все же хуже.

Еще один вариант развития событий представляет собой предотвращение боевого столкновения как такового. Поверьте, недвусмысленно торчащее из кулака лезвие, может остудить пыл разбушевавшихся хулиганов. Хотя это вопрос спорный, в некоторых ситуациях открытая демонстрация оружия, напротив вызовет агрессию. Поэтому нужно четко разделять ситуации, когда стоит взять противника на испуг, а когда не следует осведомлять его о козырях, запрятанных в вашем рукаве (в данном случае кулаке).

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