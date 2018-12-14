Desert Eagle - самый бесполезный пистолет в мире

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Этот пистолет не используют ни в одном подразделении ни одной силовой структуры мира, но при этом его знают все. Ни один человек, всерьез занимающийся практической стрельбой, не скажет доброго слова в его адрес, и в то же время он — легенда. Страшное чудовище, обладающее поистине разрушительной силой, заключенное в габариты «оружия одной руки» (смотрите видео ниже).

История появления Desert Eagle (англ. «Пустынный орел») восходит к 80-м годам прошлого века. Именно тогда в умах оружейников появилась идея создать самозарядный пистолет под супермощный боеприпас .357 magnum.

Разработка пистолета была начата в США компанией Magnum Research в январе 1983 г. Конструкция базируется на разработках Бернарда Уайта. Позднее документация была передана израильской оружейной компании Israel Military Industries, которая и завершила работы. Окончательная версия пистолета IMI Desert Eagle вышла на мировой оружейный рынок в 1985 году.

До DE под столь мощный боеприпас выпускались револьверы, предназначенные как для служебной деятельности, так и для охоты. В США помимо охоты с длинноствольным оружием популярна и охота с «оружием одной руки» — огромными револьверами, обвешанными оптикой и другими аксессуарами. Поэтому на американском рынке охотничий пистолет под мощный и очень популярный 357-й Магнум был бы гарантированно востребован.

Слухи утверждают, что первые образцы Desert Eagle взрывались прямо в руках у тестеров — традиционная пистолетная автоматика не справлялась с супермощным боеприпасом. Американцы не смогли самостоятельно найти решение этой проблемы и обратились за помощью к коллегам из не менее знаменитой израильской фирмы Israel Military Industries — IMI (сегодня Israel Weapon Industries — IWI). Израильтяне нашли крайне необычное решение: «Пустынный орел» стал работать фактически как автомат Калашникова!

Крупнокалиберный пистолет IMI Desert Eagle имел существенно отличавшуюся от других пистолетов конструкцию. В классических пистолетах для обеспечения возможности ведения полуавтоматического, а иногда и автоматического огня конструкторы применяли свободный или полусвободный затвор. При стрельбе из оружия, сконструированного по этим схемам, функцию газового поршня выполняют гильза и ствол, которые приводят в движение затворную раму, отодвигая ее назад; рама при движении взводит курок и досылает новый патрон. В пистолете IMI Desert Eagle такая конструкция не могла быть реализована по причине применения патронов высокой мощности, поэтому для работы автоматики используется газоотводный механизм. Под стволом находится газоотводная трубка, которая имеет длину от патронника и почти до среза ствола. Пороховые газы попадают в газоотводную трубку и приводят в движение затворную раму вместе с затворной группой. Затвор пистолета напоминает несколько уменьшенный в размерах и перевернутый затворный узел штурмовой винтовки М16.

Кстати, именно сотрудничество с израильтянами породило один из самых распространенных слухов: дескать, DE — израильский пистолет. В России это заблуждение уходит корнями в оружейную энциклопедию Бориса Жука, в одном из изданий которой образец фигурировал как оружие производства Израиля. В действительности у «Пустынного орла» скорее «двойное гражданство»: за помощь в разработке фирма Magnum Research предоставила израильским коллегам право производить пистолет по лицензии со своей маркировкой. Поэтому сегодня можно встретить Desert Eagle как с маркировкой MR (Magnum Research), так и IWI (Israel Military Industries).

Desert Eagle огромен! Его длина в самой короткой версии около 260 мм, а масса пистолета без патронов 1700 г. Вместо традиционных для пистолетов схем работы автоматики, использующих энергию отдачи, в DE реализован принцип отвода газов в камору, расположенную под стволом. Пороховые газы отводятся через отверстие, находящееся в непосредственной близости от патронника, и по каналу направляются в переднюю часть ствола к короткоходному поршню. Поршень толкает назад массивный затвор, и стреляная гильза экстрагируется. Газоотводная трубка и поршень, размещенные в стволе, определяют фирменный массивный силуэт пистолета. Брутальности придает и характерный дульный срез треугольной формы, а сравнительно большой ход затворной рамы диктует большую длину оружия.

«Автоматная» схема может сыграть злую шутку с охотником: недострелянный патрон не удастся выстрелить просто повторным нажатием на спуск; придется либо взводить курок, что достаточно неудобно, учитывая огромные размеры пистолета, либо перезаряжать оружие, что отнимет много времени.

Desert Eagle — один из немногих пистолетов (именно пистолетов, а не всего короткоствольного оружия), из которых можно стрелять мощнейшими боеприпасами .357 magnum, 44 magnum и .50AE. Его первый калибр в свое время был одним из самых мощных револьверных боеприпасов, созданных путем удлинения гильзы патрона .38 super и увеличения порохового заряда. Очень мощный револьверный патрон .44 magnum, обладающий дульной энергией 1500−1800 Дж, не по зубам ни одному из пистолетов, кроме «Пустынного орла».

Версия .50 AE заслуживает отдельного упоминания. В отечественной метрической системе этот калибр соответствует цифре 12,7 мм. Все, кто разбирается в оружии, знают, что такие боеприпасы используются в крупнокалиберных снайперских винтовках, предназначенных для уничтожения целей на дистанциях более километра, а также пулеметах и зенитных установках, которые должны поражать технику противника. Одним словом, этот класс оружия можно назвать «антиматериальным». И столь чудовищную мощь разработчики поместили в «оружие одной руки»! Патрон .50 AE имеет дульную энергию почти 2500 Дж, что является одним из самых больших показателей для всех пистолетов и револьверов и лишь незначительно уступает энергии промежуточных автоматных боеприпасов.

Desert Eagle уникален: у него фактически нет аналогов, и лишь несколько моделей автоматических пистолетов могут составить ему хоть какую-то конкуренцию. Речь идет о пистолетах Wildey, Automag и LAR Grizzly, которые также могут использовать мощные револьверные и пистолетные патроны. Wildey и Automag имеют оригинальную конструкцию и чисто внешне похожи друг на друга благодаря форме рамки, затвора и ствола. LAR Grizzly представляет собой «мутировавшую» версию старого доброго Colt 1911. Однако ни один из этих пистолетов не получил широкого распространения. Более того, выпуск всех этих образцов на данный момент прекращен, в то время как Desert Eagle по-прежнему «свеж и полон сил».

Автор статьи буквально боготворил этот двухкилограммовый кусок железа, и пострелять из него было его чуть ли не главной «оружейной мечтой». Но после пары выстрелов восторг начисто прошел, и причин для этого оказалось довольно много.

Первая — масса: «2 кг» звучит не слишком устрашающе, однако это почти в два раза больше, чем у большинства пистолетов, и это хорошо ощущается. Следующий пункт — эргономика: обхватить рукоять одной рукой почти невозможно, если только у вас не очень длинные пальцы и просто огромные ладони. Даже «обняв» пистолет двумя руками, чувствуешь себя так, будто держишь огромное бревно.

Выполнить операции по разрядке одной рукой крайне проблематично: большой палец просто не дотягивается до кнопки экстракции магазина, настолько велика рукоятка. Чтобы нажать на кнопку, пистолет нужно повернуть в руке, и скорее всего, для этого понадобится вторая рука. Снять пистолет с затворной задержки большим пальцем тоже может не получиться с первого раза. Досылать патрон в патронник крайне неудобно: огромный затвор лежит в заряжающей руке, как то же бревно.

Надежность «Пустынного орла» тоже вызывает вопросы. Возможно, мне попались очень некачественные боеприпасы, но почти при каждом ручном досылании патрона в патронник затвор заедал. В один из восьми выстрелов пистолет заклинило, и затвор, отойдя назад, не полностью вернулся в начальное положение.

Отдача у Desert Eagle сильная, но руки не ломает, как принято считать. Хотя, если стрелок не имеет устойчивого навыка правильного удержания пистолета или просто держит его слишком расслабленно, ему действительно может «прилететь» в лоб массивный затвор, именно так, как это происходит в роликах на YouTube. Без наушников и очков стрелять из пистолета не стоит даже на открытом стрельбище — звук действительно громкий, а гильза в связи с особенностью отдачи пистолета, при которой он слегка проворачивается влево, при неуверенном хвате может прилететь прямехонько в глаз.

Нет ни одного документального подтверждения использования пистолета Desert Eagle любой модификации и калибра в служебных целях. Бытует мнение, что пистолет применялся израильским спецназом, но его приверженцы, скорее всего, путают «Орла» с Baby Eagle — обычным 9-миллиметровым пистолетом Jerico 941 производства той же Israel Weapon Industries. Еще одна версия гласит, что Desert Eagle применялся отрядами канадских егерей для добивания подранков. У этого варианта есть право на существование — добить из DE умирающего и мучающегося зверя, пусть и крупного, такого, как кабан, лось или даже медведь, легко и даже гуманно («чтобы наверняка»).

В любом случае, в качестве служебного оружия Desert Eagle проигрывает практически любому пистолету. Его неудобно носить с собой, тем более скрыто. Сильная отдача заставляет стрелка думать о том, как бы не выронить оружие из рук, а не как попасть в укрывающегося противника. Даже легендарную мощность Desert Eagle можно записать ему в минус: не нужен в служебной деятельности такой пистолет для стрельбы «всего лишь» по людям. Несмотря на это, спрос на пистолет имеется, причем немалый, учитывая то количество модификаций, которое разработчик предлагает на официальном сайте. Судя всему, удел «Пустынного орла» — развлекательная стрельба, чистый «бабахинг» и не более.

Однако и это не главное его предназначение. «Пустынный орел» — это пушка для кино! Именно на этом поприще монструозный пистолет добился своих главных успехов. Если бы пистолеты были живыми, то Desert Eagle уже давно завел бы себе агента в Голливуде. У пистолета даже есть официальное «портфолио» — на сайте Magnum Research имеется отдельный раздел, в котором указаны все кинофильмы, в которых снималось оружие фирмы.

«Пустынный орел» стал одним из главных пистолетов для голливудских здоровяков. Один из его основных экранных «пользователей» — Арнольд Шварценеггер, что неудивительно: любой другой пистолет просто теряется в могучих лапах австрийского здоровяка.

С годами облик Desert Eagle менялся, пистолет имел большое количество модификаций. Для всех модификаций всех калибров имелись стволы разной длины — от 154 до 254 мм. После появления версии пистолета 44-го калибра была создана модификация пистолета, подразумевавшая его самостоятельную модернизацию, она получила обозначение Mark VII. С этого момента Desert Eagle превратился в модульный конструктор, основой которого выступала базовая платформа — рамка с ударно-спусковым механизмом, газоотводным приводом и затворной рамой. Владелец мог по своему усмотрению менять ствол, затвор и магазин, получая фактически новый пистолет.

Самые современные модификации выпускаются исключительно на базе платформы Mark XIX. Верхняя планка для установки прицелов сначала была плоской, потом получила две проточки для более удобной установки дополнительного оборудования, а современные версии выпускаются только с планкой Пикатинни. Последние модификации получили компенсатор, выполненный прямо в треугольном стволе непосредственно за дульным срезом.

Реквизиторы обожают вооружать «Пустынным орлом» всевозможных суперагентов. Именно им орудовала команда киборгов-зомби в фильме «Универсальный солдат», все агенты в «Матрице» имели при себе такие пистолеты. Особенно эффектно смотрятся эти пистолеты в руках экранных красоток, ведь в их миниатюрных ручках и без того внушительный пистолет становится просто огромным. Памела Андерсон таскала с собой эту железку в сериале и художественном фильме «VIP». Деми Мур в роли злодейки стреляла сразу из двух «Пустынных орлов» в фильме «Ангелы Чарли».

Вместимость магазина пистолета IMI Desert Eagle меньше, чем у стандартных пистолетов конца XX в. по причине внушительных размеров применяющихся патронов. Наиболее распространенной модификацией «Орла пустыни» является вариант под патрон .41 Remington Magnum, но действительно культовой стала версия под патрон .50 Action Express.

Одним из серьезных недостатков пистолета является его масса. Почти два килограмма боевой стали, разумеется, сделают уверенным в себе любого, но ведь мало только держать оружие в руках, из него еще нужно вести прицельную стрельбу. Именно по этой причине IMI Desert Eagle не получил широкого распространения как боевое оружие. Однотипные родственники пистолета почти вдвое легче его, да и вместимость магазина у них несколько выше. Пуля .45АСР, выпущенная из Colt М1911А1, оказывает практически такое же останавливающее действие, но при этом само оружие весит в полтора раза меньше. У потребителей возникает резонный вопрос: зачем покупать пистолет массой почти 2 кг, если даже мощнейшие штурмовые карабины, такие как М4А1, имеют массу всего на 1 кг больше?

И все же главными достоинствами пистолета IMI Desert Eagle как гражданского оружия являются его устрашающий вид и останавливающее действие. Одно попадание в какую угодно часть тела гарантированно выводит противника из строя. Именно по этой причине пистолет стал популярным на гражданском рынке как оружие для самообороны и охоты.

Говоря о надежности, стоит упомянуть одно очень важное обстоятельство: пистолет чувствителен к загрязнению, так что владельцам постоянно приходится его чистить, иначе риск задержек при стрельбе существенно увеличивается.

Выпускается в нескольких модификациях:

— IMI Desert Eagle Mk I — первый вариант. Рамки пистолетов модификации Mk I выполнялись из алюминиевого сплава или нержавеющей стали. Пистолеты Mk I комплектовались стволами длиной б, 8,10 и 14 дюймов под патроны .357 S&W Magnumи .44 S&W Magnum. Стоит сказать, что модификация с 14-дюймовым стволом не получила широкого распространения.

- IMI Desert Eagle Mk VII — отличался от Mk I дизайном органов управления и щечек рукояти. Также модификация Mk VII получила спусковой крючок с регулируемым усилием и крепление под лазерный целеуказатель или тактический фонарь. Пистолеты Mk VII выпускались под патроны .357 S&W Magnum, .41 RemingtonMagnumи .44 S&W Magnum, а с 1991 г. — и под .50 Action Express.

-IMI Desert Eagle Mk XIX — модернизированный вариант модели Mk VII. Комплектуется стволами длиной только 6 и 10 дюймов под патроны .357 S&W Magnum, .41 Remington Magnum, .44 S&WMagnum, .440 Cor-bon и .50 Action Express.

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