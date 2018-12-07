Самый мощный автомат России

Традиционно для специальных силовых подразделений разрабатывается и производится самое мощное, современное и эффективное снаряжение. Именно такой автоматный комплекс был создан для ФСБ России. Долгое время проект был засекречен.

В рамках Defexpo India-2018 показан оригинальный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12. Это очень грозное оружие ближнего боя для подразделений специального назначения. Калибр его 12,7 мм — такой же, как у широко известного пулемета ДШК. Правда, калибр патрона — 12,7х55 мм. По длине гильза в два раза меньше пулеметной, что позволяет стрелять с плеча, а не со станковой треноги. Есть еще ряд решений, значительно уменьшивших отдачу. Но при этом убойная сила крупнокалиберного автомата на ближних дистанциях такая же, как у пулемета. ШАК-12 — идеальное оружие для контртеррористических и иных силовых операций в условиях населенных пунктов.

Пули, выпущенные из этого автомата на ближней дистанции, пробивают кирпичные стены, все типы бронежилетов и поражают легкобронированную технику.

Развитие огнестрельного оружия сформировало большое количество тактических правил, которые позволяют не только поразить противника, но также остаться самому нетронутым. В центре всей этой «огнестрельной идеологии» умение правильно двигаться и позиционировать свое тело в пространстве, в том числе и за укрытием. Так вот существует, по меньшей мере, один автомат, который устраивает сущую мясорубку и игнорирует устоявшиеся понятия.

Строго говоря, ШАК-12 – это крупнокалиберный автоматный комплекс использующий патроны 12.7-мм для поражения цели. На секундочку – это пулеметный калибр. Оружие обладает невероятной мощностью, однако при этом может быть относительно скрытным. Его патроны помогают нейтрализовать цели за укрытиями, а также бойцов, облаченных в разнообразные средства индивидуальной защиты. Особенности конструкции позволяют вести из ШАК-12 комфортный огонь очередями даже из положения стоя, с двух рук.

Создавался автоматный комплекс по заказу Центра специального назначения ФСБ России. Над проектом корпели специалисты Тульского конструкторского бюро приборостроения. Основой для комплекса стал разработанный ранее и долгое время засекреченный автомат АШ-12. Под автомат делаются специализированные боеприпасы особенной формы и наполнения с целью повышения их останавливающего эффекта. Известно о трех видах боеприпасов: со стальным сердечником, с тяжелой свинцовой пулей, с легкой алюминиевой пулей. Первый используется для пробития брони, второй — для скрытного огня, а третий — для достижения максимального останавливающего эффекта.

Питается ШАК-12 от пластиковых магазинов на 10 или 20 патронов. В комплекс входит огромное количество тактических гаджетов и аксессуаров, которые могут быть установлены на оружие для выполнения самых разных задач. У автомата также отличные «внешние характеристики». Он короткий, его длина составляет всего 672 мм, и легкий, его масса составляет около 5.2 кг, что совсем немного для оружия с таким калибром. Большая часть деталей выполнена из ударостойкого полимера и алюминия.

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