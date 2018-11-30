Легкий танк Т-80 и его тяжелая судьба

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Т-80 — советский лёгкий танк периода Второй мировой войны. Разработан летом—осенью 1942 года в танковом конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) под руководством Николая Александровича Астрова, ведущего разработчика всей отечественной линейки лёгких танков того периода.

В декабре 1942 года Т-80 был принят на вооружение Рабоче-крестьянской Красной армии и серийно выпускался на Мытищинском заводе № 40. Производство Т-80 продолжалось до сентября 1943 года, когда он был заменён на сборочных линиях завода № 40 самоходно-артиллерийской установкой СУ-76М. Всего было выпущено 77 шт и два прототипа лёгких танков Т-80, которые приняли участие в боях Великой Отечественной войны в 1943 году. Из-за ненадёжной работы двигательной установки,слабого на 1943 год вооружения и большой надобности РККАв самоходных установках СУ-76М Т-80 был снят с производства. На базе Т-80 в начале 1943 года был построен опытный танк с 45-мм танковой пушкой ВТ-43 большой мощности, но и он не был принят на вооружение РККА. Таким образом, Т-80 стал последним лёгким танком отечественной разработки военного времени.

История создания

Начиная с самого первого момента принятия лёгкого танка Т-70 на вооружение РККА, советские военные специалисты указывали на его главную слабость — одноместную башню. Но конструкция танка ещё имела резервы, которые можно было задействовать для устранения этого недостатка. Танковое конструкторское бюро ГАЗ во главе с Н. А. Астровым обещало это военным ещё припоказе прототипа ГАЗ-70 и включилось в работу практически сразу же после налаживания серийного выпускаТ-70. В течение поздней весны, лета и ранней осени 1942 года было выяснено, что установка двухместной башни сильно увеличит нагрузку на двигатель, трансмиссию и ходовую часть танка. Испытания до груженного до 11 тонн танка Т-70 полностью подтвердили эти опасения — на тестах лопались торсионы подвески,ломались траки, выходили из строя узлы и агрегаты трансмиссии. Поэтому основная работа велась поусилению этих элементов конструкции; она успешно завершилась принятием на вооружение РККАмодификации Т-70М. Также к осени была изготовлена и успешно испытана двухместная башня для танка Т-70, но на пути к серийному производству встали два препятствия.

Первым из них была недостаточная мощность спаренной двигательной установки ГАЗ-203. Её планировалось увеличить путём форсирования до 170 л. с. в сумме за счёт увеличения коэффициента наполнения цилиндров и повышения степени сжатия. Второе препятствие возникло из требований обеспечить больши́е углы возвышения орудия для поражения целей на верхних этажах зданий в городских боях. Также это могло позволить увеличить возможности огневого противодействия авиации противника. В частности, на этом настаивал командующий Калининским фронтом генерал-лейтенант И. С. Конев. Ужеразработанная двухместная башня для Т-70 этому требованию не удовлетворяла и былапереконструирована для возможности стрельбы из орудия под большим углом возвышения. Второй прототипс новой башней получил заводское обозначение 080 или 0-80. Для более удобного размещения орудия с возможностью зенитной стрельбы и двух членов экипажа пришлось уширить диаметр погона и сделать под наклонными гранями башни броневое кольцо-барбет толщиной 40—45 мм. Из-за более широкого погона башни стал невозможным демонтаж двигателя без предварительного съёма башни — броневое кольцо стало заходить на съёмную над моторную броневую плиту.

В декабре 1942 года прототип 080 успешно прошёл полигонные испытания и был принят на вооружение РККА под индексом Т-80. Однако организация его выпуска планировалась не на ГАЗе, поскольку переход горьковского автогиганта на производство «восьмидесятки» мог повлечь за собой снижение объёма выпуска танков и самоходок СУ-76, которое нельзя было допускать в условиях военного времени. Поэтому задачу освоения выпуска Т-80 поручили вновь организованному Мытищинскому заводу № 40.

Конструкция

Т-80 имел типичную компоновочную схему для советских лёгких танков того времени. Танк имел пятьотделений, перечисленных ниже в порядке от лобовой части машины к корме:

трансмиссионное отделение;

отделение управления;

моторное отделение по правому борту середины корпуса;

боевое отделение по левому борту середины корпуса и в башне;

кормовое отделение, где располагались топливные баки и радиатор двигателя.

Эта компоновочная схема определяла в целом набор преимуществ и недостатков танка в рамках машин своего класса. В частности, переднее расположение трансмиссионного отделения, то есть ведущих колёс,приводило к повышенной их уязвимости, так как именно передняя оконечность танка в наибольшей степени подвержена вражескому обстрелу. С другой стороны, в отличие от советских средних и тяжёлых танков, у Т-80 топливные баки находились вне боевого отделения в изолированном броневой переборкой отсеке, что снижало риск возникновения пожара при поражении танка (особенно высокий для машины с бензиновым двигателем) и этим повышало выживаемость экипажа. К другим преимуществам выбранной для Т-80 компоновки можно отнести небольшую высоту и общую массу танка (по сравнению с другими машина минных компоновочных схем), достигнутые, к тому же, вопреки вынужденному применению «долговязого»силового агрегата ГАЗ-203Ф. Как следствие, возрастали динамические характеристики танка, и для него не требовался мощный специализированный двигатель. Экипаж танка состоял из трёх человек — механика-водителя, наводчика и командира машины, который также выполнял функции заряжающего.

Вооружение

Основным вооружением Т-80 являлась нарезная полуавтоматическая 45-мм танковая пушка обр. 1938 г. (20-Км или 20Км) Орудие монтировалось на цапфах в плоскости продольной симметрии башни. Пушка 20-Кимела ствол длиной 46 калибров, высота линии огня составляла 1630 мм, дальность стрельбы прямой наводкой достигала 3,6 км, максимально возможная — 6 км. С орудием был спарен 7,62-мм пулемёт ДТ, который мог легко сниматься со спаренной установки и использоваться вне танка. Спаренная установкаимела диапазон углов возвышения от −8° до +65° и круговой обстрел по горизонтали. Поворотный механизмбашни зубчатого типа, с ручным приводом, располагался слева от командира танка, а подъёмный механизмпушки (винтового типа, также с ручным приводом) — справа. Спуск пулемёта — механический, пушкаоснащалась электроспуском.

Боекомплект орудия составлял 94—100 выстрелов унитарного заряжания (патронов). При стрельбе бронебойными снарядами экстракция стреляной гильзы осуществлялась автоматически, а при ведении огня осколочными снарядами из-за меньшей длины отката ствола, обусловленной малой начальной скоростью осколочного снаряда, полу автоматика не работала, и командиру приходилось открывать затвор и вынимать стреляную гильзу вручную. Теоретическая скорострельность орудия составляла 12 выстрелов в минуту, но из-за необходимости ручной экстракции стреляной гильзы от осколочного снаряда темп огня на практике был в несколько раз ниже, 4—7 выстрелов в минуту.

Производство

Серийный выпуск Т-80 был начат в Мытищах на заводе № 40 в феврале 1943 года. Объёмы выпуска былиневелики, до окончания производства в октябре 1943 года выпустили около 80 машин. Общее числов ыпущенных Т-80 остаётся неясным. По документам Главного бронетанкового управления РККА, всего было построено 75 «восьмидесяток». Однако отчёты народного комиссариата танковой промышленностисодержат несколько иные цифры. По данным этого ведомства, за 1943 год был выпущен 81 танк Т-80, а за всю войну — 85. Однако в это число могут быть включены прототипы, опытные и предсерийные машины.Также некоторые авторы включают построенные ГАЗом опытные машины в общее число выпущенных Т-80.

Прекращение выпуска Т-80 было в известной степени обусловлено несколькими причинами : в меньшей степени — ненадёжной работой форсированной двигательной установки М-80 (в источниках её обозначения также разнятся — упоминаются индексы М-80 или ГАЗ-203Ф); в большей же степени причинами послужили недостаточная огневая мощь и бронезащита «восьмидесятки». К концу 1943 — началу 1944 года форсированную двигательную установку довели до приемлемого уровня надёжности, но о возобновлении выпуска Т-80 вопрос вообще не стоял.

Технические характеристики

Боевая масса, т 11,6

Экипаж, чел. 3

Длина корпуса, мм 4285

Ширина корпуса, мм 2420

Тип брони гетерогенная катаная высокой твёрдости

Бронирование - лоб корпуса (верх), мм/град. 35/60°

Бронирование - лоб корпуса (низ), мм/град. 45/−30° и 15/−81°

Бронирование - борт корпуса, мм/град. 25/0°

Бронирование - корма корпуса (верх), мм/град. 15/76°

Бронирование - корма корпуса (низ), мм/град. 25/−44°

Бронирование - днище, мм 10

Бронирование - крыша корпуса, мм 15

Бронирование - маска орудия, мм/град. 35

Бронирование - борт башни, мм/град. 35/5°

Бронирование - крыша башни, мм 10 и 15

Тип двигателя спаренные рядные 4‑тактные 6‑цилиндровые карбюраторные

Мощность двигателя, л. с. 2 × 85

Скорость по шоссе, км/ч 42

Скорость по пересечённой местности, км/ч 20 - 25

Запас хода по шоссе, км 320

Запас хода по пересечённой местности, км 250

Удельная мощность, л. с./т 14,6

Тип подвески торсионная индивидуальная

Удельное давление на грунт, кг/см² 0,84

Преодолеваемый подъём, град. 34

Преодолеваемая стенка, м 0,7

Преодолеваемый ров, м 1,7

Преодолеваемый брод, м 1,0

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