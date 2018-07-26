ПТРС-41: мощное противотанковое ружьё

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Принято на вооружение в 1941 году как «Противотанковое ружье системы Симонова оразца 1941 г. (ПТРС)». Предназначено для поражения легкобронированной техники (САУ,БТР, легкие танки), использовалось для подавления огневых точек.

ПТРС – самозарядное оружие, автоматика действует за счет энергии газов отводимых из ствола. Предусмотрен газовый регулятор – с режимами для действий в нормальных условиях и в условиях запыления.

Ствол оборудован дульным тормозом и рукояткой переноски. Прицел передвижной, секторный с установками от 100 до 1500 м.

Питание от постоянного магазина, снаряжаемого обоймами по 5 патронов. Применялись патроны с бронебойно-зажигательной пулей со стальным сердечником (Б-32) и с бронебойно-зажигательной пулей с металло-керамическим сердечником с повышенным пробивным эффектом (БС-41). Приклад амортизирован, ружье при стрельбе опирается на сошки.

Расчет состоит из двух человек

Технические характеристики

Калибр 14,5 мм

Патрон 14,5х114 мм

Бронепробиваемость 300 м

Масса 20,9 кг

Длина 2108 мм

Начальная скорость пули 1012 м/с

Практическая скорострельность 15 выстр/мин

Емкость магазина 5 патронов

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