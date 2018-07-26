ПТРС-41: мощное противотанковое ружьё

Принято на вооружение в 1941 году как «Противотанковое ружье системы Симонова оразца 1941 г. (ПТРС)». Предназначено для поражения легкобронированной техники (САУ,БТР, легкие танки), использовалось для подавления огневых точек.
ПТРС – самозарядное оружие, автоматика действует за счет энергии газов отводимых из ствола. Предусмотрен газовый регулятор – с режимами для действий в нормальных условиях и в условиях запыления.
Ствол оборудован дульным тормозом и рукояткой переноски. Прицел передвижной, секторный с установками от 100 до 1500 м.
Питание от постоянного магазина, снаряжаемого обоймами по 5 патронов. Применялись патроны с бронебойно-зажигательной пулей со стальным сердечником (Б-32) и с бронебойно-зажигательной пулей с металло-керамическим сердечником с повышенным пробивным эффектом (БС-41). Приклад амортизирован, ружье при стрельбе опирается на сошки.
Расчет состоит из двух человек
Калибр 14,5 мм
Патрон 14,5х114 мм
Бронепробиваемость 300 м
Масса 20,9 кг
Длина 2108 мм
Начальная скорость пули 1012 м/с
Практическая скорострельность 15 выстр/мин
Емкость магазина 5 патронов
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