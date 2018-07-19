ПТРД-41 или ружьё против танка

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Принято на вооружение в августе 1941 года как «Противотанковое ружье системы Дегтярева образца 1941 г.» Предназначено, первоначально, для поражения легких танков.

К концу войны, вследствии усиления бронезащиты танков, применялось для подавления огневых точек противника (ДОТы, ДЗОТы и т.д.), уничтожения САУ, бронетранспортеров, снижающихся самолетов.

Конструктивно ПТРД – однозарядное полуавтоматическое оружие. Открывание затвора и экстракция гильзы производятся автоматически за счет энергии отдачи ствола. Заряжание и закрывание затвора – вручную. Для снижения отдачи ствол оборудован дульным тормозом, предусмотрен пружинный амортизатор в прикладе. Для переноски в боевых условиях на стволе закреплена рукоятка переноски. Прицельные приспособления включают прицел и мушку, перекидной целик имеет две установки - на дальность до 600 м и свыше 600 м. Мушка вдвинута в паз основания мушки и может передвигаться вправо и влево при приведении оружия к нормальному бою.

Бронепробиваемость ПТРД зависит от применяемых боеприпасов - 14,5х114-мм патронами с бронебойно-зажигательными пулями двух типов - со стальным сердечником Б-32 и металлокерамическим сердечником БС-41. Пуля БС-41 обладала значительно большей бронепробиваемостью, что позволило бороться со средними танками (Panzer-III).

Расчет состоит из двух человек.

Технические характеристики

Калибр 14,5 мм

Патрон 14,5х114 мм

Масса 17,3 кг

Длина 2000 м

Начальная скорость пули 1012 м/с

Практическая скорострельность 8-10 выстр/мин

Бронепробиваемость на дист. 300 м 35 мм

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