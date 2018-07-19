ПТРД-41 или ружьё против танка

Принято на вооружение в августе 1941 года как «Противотанковое ружье системы Дегтярева образца 1941 г.» Предназначено, первоначально, для поражения легких танков.
К концу войны, вследствии усиления бронезащиты танков, применялось для подавления огневых точек противника (ДОТы, ДЗОТы и т.д.), уничтожения САУ, бронетранспортеров, снижающихся самолетов.
Конструктивно ПТРД – однозарядное полуавтоматическое оружие. Открывание затвора и экстракция гильзы производятся автоматически за счет энергии отдачи ствола. Заряжание и закрывание затвора – вручную. Для снижения отдачи ствол оборудован дульным тормозом, предусмотрен пружинный амортизатор в прикладе. Для переноски в боевых условиях на стволе закреплена рукоятка переноски. Прицельные приспособления включают прицел и мушку, перекидной целик имеет две установки - на дальность до 600 м и свыше 600 м. Мушка вдвинута в паз основания мушки и может передвигаться вправо и влево при приведении оружия к нормальному бою.
Бронепробиваемость ПТРД зависит от применяемых боеприпасов - 14,5х114-мм патронами с бронебойно-зажигательными пулями двух типов - со стальным сердечником Б-32 и металлокерамическим сердечником БС-41. Пуля БС-41 обладала значительно большей бронепробиваемостью, что позволило бороться со средними танками (Panzer-III).
Расчет состоит из двух человек.
Калибр 14,5 мм
Патрон 14,5х114 мм
Масса 17,3 кг
Длина 2000 м
Начальная скорость пули 1012 м/с
Практическая скорострельность 8-10 выстр/мин
Бронепробиваемость на дист. 300 м 35 мм
Новость о поднятии пенсионного возраста в России породила немало недовольств в обществе. И многие из...
Местечко Уаи-О-Тапу в Новой Зеландии имеет множество бурлящих и кипящий геотермальных достопримечате...
Для чего англичане придумали такую сложную игру, что сами не могут в неё выиграть?
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.