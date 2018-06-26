ППД-34: пистолет-пулемёт Дягтерёва

Фото из открытых источников

Принцип действия автоматики ППД-34 построен на использовании отдачи свободного затвора. Запирание канала ствола в момент выстрела осуществляется массивным затвором цилиндрической формы, поджимаемым возвратной пружиной. Огонь ведется с открытого затвора. Функции боевой пружины выполняет возвратная пружина.

Снаружи ствол имеет слегка конусную поверхность с кольцевым выступом и резьбой в казенной части для соединения со ствольной коробкой. Канал ствола и патронник хромированы.

Ствольная коробка выполнена в виде трубы. Спереди к ней на резьбе присоединяется перфорированный кожух ствола, служащий для предохранения рук стрелка от ожога о нагретый ствол, а ствола - от механических повреждений при ударах и падениях оружия.

Ударно-спусковой механизм ударникового типа, допускает ведение как одиночного, так и автоматического огня. Выбор режимов огня осуществляется при помощи поворотного флажка переводчика режимов огня, расположенного в передней части спусковой скобы справа. Спусковой механизм собран в отдельную сборку. Специальный предохранитель отсутствует. Неавтоматическим предохранителем является затворная задержка, расположенная в рукоятке затвора и запирающая затвор в переднем и заднем положениях. Роль автоматического предохранителя от преждевременного выстрела выполняет рычажный курок.

Питание патронами осуществляется из двухрядного секторного магазина на 25 патронов, который при стрельбе может использоваться в качестве рукоятки.

Прицельные приспособления состоят из прицела и мушки. Прицел секторный, рассчитан на ведение огня от 50 до 500 м. Шаг прицела - 50 метров.

Ложа карабинного типа с укороченным цевьём, шейка приклада полупистолетной формы. Приклад пустотелый, с гнездом для хранения принадлежностей.

Принадлежности состоят из шомпола с ручкой и двумя звеньями с протиркой, отвертки, выколотки, ёршика, маслёнки с двумя отделениями - для смазочного масла и щёлочного состава для чистки стволов.

Технические характеристики

Калибр, мм 7,62

Применяемый патрон 7,62х25

Масса снаряженного, кг: 3,66

Масса без магазина, кг: 3,23

Длина, мм 777,5

Высота, мм 197

Ширина, мм 70

Длина ствола, мм 278,85

Длина нарезной части ствола, мм 244

Число нарезов, шт 4

Длина прицельной линии, мм 390

Прицельная дальность, м 500

Темп стрельбы, выстр/мин 750-900

Начальная скорость пули, м/с 500

Ёмкость магазина, патронов 25

Источник