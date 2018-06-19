Дальний тяжелый бомбардировщик Пе-8

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ЦЕНТРОПЛАН образуют два параллельно расположенных лонжерона ферменной конструкции, продольный стрингерный набор, две силовые и промежуточные нервюры, к которым крепится обшивка. Носовые и хвостовые части центроплана съемные и присоединяются болтами. Каждый лонжерон центроплана имеет пояс, выполненный из трех мощных хромансилевых труб.

Раскосы фермы лонжеронов изготовлены также из хромансилевых труб с вварными щеками по концам, которые посредством конусных болтов крепятся к монолитным стальным узлам, надетым на пояса лонжеронов. Такими же раскосами соединены между собой оба лонжерона по диагоналям в плоскости силовых нервюр. Пояса нервюр склепаны из дюраля и имеют коробчатое сечение. Основные нервюры расположены по разъему крыла и по борту фюзеляжа, между ними - две мощные нервюры, на которых подвешены центропланные бензобаки. Продольный набор между лонжеронами центроплана состоит из дюралевых профилей коробчатого сечения, к полкам которых крепится гладкая листовая обшивка.

На поясах лонжеронов имеются стальные узлы с «ушами», предназначенные для крепления носовой и хвостовой частей фюзеляжа, шасси и подмоторных станин. В концах поясов лонжеронов вклепаны специальные стаканы для крепления отъемных частей крыла.

Клепка обшивки центроплана к лонжеронам открытая, осуществляется посредством промежуточных профилированных дюралевых лент, заранее прикрепляемых к поясам трубчатыми заклепками.

Сверху и снизу центроплан имеет надстройки, образующие среднюю часть фюзеляжа; нижняя надстройка - это средняя часть бомбового отсека.

ОТЪЕМНАЯ ЧАСТЬ КРЫЛА состоит из двух форменных лонжеронов, связанных нервюрами и продольным набором под гладкую обшивку. Концевая часть поясов лонжеронов - по две трубы сверху и снизу - сделана из хромансилевой стали, а последующие части выполнены из телескопически соединенных дюралевых труб. Раскосы фермы лонжеронов также дюралевые. Они приклепаны к шасси.

Пояса нервюр клепаные (из дюралевых профилей коробчатого сечения), на поясах лонжеронов они разрезаны и присоединены к ним стальными сварными узлами. Топливные баки подвешены на лентах к верхним поясам основных нервюр. На верхней поверхности крыла, непосредственно у разъемной нервюры, сделан большой люк. Через него вынимаются поочередно все баки, включая и расположенные в центроплане. Стыковка отъемной части крыла с центропланом осуществляется посредством четырех пар специальных стаканов, закрепленных на концах поясов лонжеронов центроплана и крыла. Помимо этого, между лонжеронами на поверхности центроплана и крыла в плоскости разъема приклепаны профили углового сечения, соединяемые между собой болтами.

Носовая часть крыла, расположенная между моторными установками, сделана съемной, так же как и его хвостовая часть, находящаяся в зоне щитков. Конструкция щитка - типа «Шренк», он состоит из одного трубчатого лонжерона, набора нервюр и обшивки с наружной стороны.

ФЮЗЕЛЯЖ - полумонококовой конструкции, его каркас состоит из четырех трубчатых лонжеронов, продольного стрингерного набора (дюралевые профили коробчатого и углового сечения), а также силовых и промежуточных шпангоутов. В верхней части переднего отсека фюзеляжа расположен пол кабины пилотов, их кресла стоят одно за другим. Для прохода по фюзеляжу и размещения бортмеханика пол несколько сдвинут к левому борту. Створки фонаря над пилотской кабиной сдвигаются назад, образуя выход на крыло. Непосредственно под полом пилотов, у левого борта, находится кабина бортрадиста со всем оборудованием. Бортмеханик помещается на том же уровне у правого борта. Доска с приборами, контролирующими работу двигателей, расположена таким образом, что они хорошо видны бортмеханику и обоим пилотам.

Впереди пилотского отсека находится кабина штурмана, отделенная спереди я сзади сплошными перегородками с дверками для прохода. В самом носу фюзеляжа расположена сферическая стрелковая установка, вращающаяся относительно вертикальной оси.

Пространство под полом радиста и бортмеханика совместно с нижней надстройкой центроплана и хвостовой частью фюзеляжа образуют бомбовый отсек, закрытый общими створками. Часть фюзеляжа над бомбовым отсеком занята помещением для стрелка верхней пушечной установки. Сзади него по обоим бортам находятся входные двери; пол здесь значительно ниже, чтобы свободно входить в фюзеляж; от хвоста этот отсек отделен перегородкой с дверью. В задней части фюзеляжа имеются два мощных шпангоута, непосредственно к которым крепятся киль и стабилизатор, а также хвостовое шасси.

Технические характеристики

Год принятия на вооружение 1940

Размах крыла 39,1 м

Длина 23,59 м

Высота 6,2 м

Площадь крыла 188,68 кв.м

Масса пустого самолета, кг 18420

Масса нормальная взлетная, кг 36000

Тип двигателя 4 ПД Швецов АШ-82ФН

Мощность 4 х 1700 л.с.

Максимальная скорость 450 км/ч

Практическая дальность 4700-5800 км

Практический потолок 7000 м

Экипаж 8-11 чел

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