Крупнокалиберный пулемет Владимирова. Что мы знаем об этом оружии?

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Пулемет КПВ (крупнокалиберный пулемет Владимирова) по сути представляет собой противотанковый пулемет. Стрельба из данного пулемета ведется теми же 14,5-мм патронами, которые используются и для стрельбы из противотанковых ружей ПТРД и ПТРС. При стрельбе с расстояния 500 м при угле встречи 90° пуля пробивает броню толщиной до 32 мм.

В отличие от большинства советских пулеметов, принцип работы механизмов автоматики пулемета КПВ основан на использовании энергии отдачи ствола при коротком его ходе. Запирание затвора при выстреле производится поворотом боевой личинки с помощью ускорителя копирного типа. Этот же ускоритель сообщает при выстреле остову затвора необходимую скорость отхода. Спусковой механизм рассчитан на ведение только автоматического огня. Стрельба может вестись как короткими, так и длинными очередями. Практическая скорострельность составляет 70–80 выстрелов в минуту. После производства 150 выстрелов в режиме длительного огня ствол пулемета нуждается в замене. Замена ствола производится непосредственно на огневой позиции, для облегчения замены ствол снабжен рукояткой. Питание патронами производится из металлической ленты емкостью 40 патронов. Лента закладывается в металлическую коробку. Особенностью ползункового механизма подачи ленты является то, что патроны в патронник могут подаваться как с левой, так и с правой стороны. Изменение направления подачи патронов обеспечивается несложной перестановкой некоторых деталей подающего механизма.

Конструкция пулемета включает в себя целую систему предохранителей, полностью исключающую производство случайных выстрелов.

Предназначенная для использования стрелковыми частями модификация пулемета, имеющая название «ПКП» — пехотный крупнокалиберный пулемет, устанавливается на колесном станке с двумя раздвижными станинами. На этом станке имеющий солидный вес пулемет может перекатываться на поле боя силами расчета. Пулемет может также перевозиться на прицепе легким вездеходом.

Секторный прицел пулемета ПКП рассчитан на ведение прицельного огня дальностью до 2 км.

Пулемет был разработан в 1944 году, когда Великая Отечественная война уже подходила к своему завершению. Поэтому пулемет КПВ в основном применялся уже в послевоенное время, как в пехотном, так и в танковом и в многочисленных зенитных вариантах.

Технические характеристики

Калибр, мм 14.5

Начальная скорость пули, м/с 990-1000

Вес в боевом положении, кг 161,5

Длина, мм 2000

мкость ленты, количество патронов 40

Темп стрельбы, выстр./мин 550-600

Практическая скорострельность, выстр./мин 70-80

Прицельная дальность, м 2000