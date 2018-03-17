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Эпоха пластмассовых пистолетов. «Пластиковое» оружие – правда и мифы

Суббота, 17 Марта 2018 09:55
Эпоха пластмассовых пистолетов. «Пластиковое» оружие – правда и мифы Фото из открытых источников

Рассказывая в первой части статьи о результатах проводившегося в прошлом году в США тендера на перевооружение американской армии новыми 9-миллиметровыми пистолетами, я обещал осветить и  те модели, которые его проиграли. Честное слово, они того стоят.

 

Речь, прежде всего о компании Glock, представившей на тендере свои новейшие модели  Glock 19 MHS 9мм и Glock 23 MHS .40 S&W. Зачем было выставлять на испытания еще и модель под патрон .40 S&W, если речь шла исключительно о 9-миллиметровых пистолетах, не совсем понятно, но, так или иначе, выглядели новые пистолеты вот так:

 

 

Кстати,  в отличие от победившего в итоге в тендере SIG Sauer, Glock не стал «заморачиваться» ни с «компактным», ни с «суперкомпактным» вариантом оружия, ограничив «линейку» только полноразмерными моделями. Что же мы видим перед собой в итоге? 

 

В принципе, ничего принципиально революционного  Glock не создал. Рамка пистолета «позаимствована» у модели  Glock 17, в свое время разработанного компанией для нужд австрийской армии. Разве. Что – чуть-чуть обрезанной, чтобы на нее можно было поместить несколько уменьшенный кожух-затвор. Естественно, что  и магазины от Glock 17 к новой модели подходят вполне.  В качестве отличий можно назвать разве что отверстие под шнур на рукояти пистолета и несколько расширенную его горловину. 

 

А вот существенным отличием является появившийся вдруг у Glock совершенно нехарактерный для него флажковый предохранитель с маркировкой «S» и «F». Подобным механизмом Glock не оснащал свои изделия, как минимум с 1982 года. Разработанная фирмой   система Safe Action, состоящая из трех независимо действующих автоматических предохранителей и без того принесла Glock вполне заслуженную славу одного из самых безопасных пистолетов в мире.

 

Позволю себе напомнить ее действие: Предохранительный рычаг, которым снабжён спусковой крючок, блокирует его движение назад и освобождает только при осознанном нажатии стрелка. Автоматический предохранитель ударника делает невозможным удар бойка по капсюлю патрона при случайном срыве с шептала боевого взвода. Спусковая тяга своим специальным выступом поднимает предохранитель, представляющий собой цилиндр с проточкой, и открывает ударнику путь вперёд. Противоударный предохранитель представляет собой выступ спусковой тяги, имеющей крестообразную форму, входящий в паз затвора-кожуха. Он препятствует срыву с шептала боевого взвода при внешнем ударе.

 

Неудивительно, что представители Glock после неудачно закончившегося для них тендера заявили о том, что «более не намерены экспериментировать с флажковыми предохранителями». Оно им надо? Также фирма не планирует выпускать данную модель для гражданского рынка.

 

А вот другие проигравшие - итальянская компания Beretta, решив, как видно, любым путем «отбить» средства, вложенные в разработку представленной на тендере модели APX, твердо намерены  продавать ее на рынке гражданского оружия.

 

Beretta APX, впервые  представленная  еще в 2015 году на оружейной выставке в Абу-Даби,   является первым полноразмерным пистолетом компании, в конструкции которого используются полимеры. До этого фирма гордо игнорируя мировые тенденции и тренды, использовала для своих изделий только полновесную оружейную сталь.

 

 

Пустив в продажу сперва модель под патрон калибра 9 мм, Beretta  впоследствии намерена дополнить линейку APX оружием  под патроны .40 S&W и .45 ACP. Кстати, в комплект поставки при покупке будут входить не только два магазина (а они у данной модели имеют емкость на целых 17 патронов!), но даже и две специальные насадки на рукоятку пистолета, призванные  придать ей более эргономичную форму, соответствующую пожеланию владельца.

 

Завершая рассказ о «пластмассовых» пистолетах, хотел бы вкратце напомнить об их истории, а заодно – раз уж пришлось к слову, развеять несколько наиболее расхожих мифов о них.

 

Итак,  пионером создания оружия, где пластик используется не только в качестве «отделочного материала», а для изготовления некоторых важных узлов и механизмов, является корпорация  «Glock GmbH». Созданная в 1963 году и занимавшаяся поначалу совершенно мирной деятельностью, (производством станков), она, со временем, стала все больше «давать крен» в сторону милитаризма. Очевидно, свою роль сыграло то, что ее основатель и владелец Гастон Глок, не отрываясь от руководства фирмой, окончил ферлахское высшее оружейно-техническое училище. 

 

Предприятие постепенно перешло к выпуску боевых ножей, шанцевого инструмента, саперных лопаток, запчастей для пулеметов, ручных гранат и пулеметных лент. Но настоящий звездный час настал для  Glock в 1982 году, когда был объявлен конкурс на новый пистолет для австрийской армии. Именно его и выиграла фирма, никогда ранее вообще не производившая огнестрельное оружие! И именно с этого момента началось триумфально шествие по армиям, и спецслужбам мира Glock 17 – первого «пластмассового пистолета. А сегодня, как видим, на пластик понемногу переходят едва ли не все наиболее именитые производители  короткоствольного оружия в мире.

 

 

Теперь о заблуждениях и мифах… Рассмотрим по порядку.

 

Заблуждение первое: «пластмассовые» пистолеты сделаны из пластика полностью

 

Да ничего подобного! Из высокопрочного, термостойкого (до 200 °C) полимерного пластика в модели в модели Glock 17 и подобных ей образцах других производителей  изготавливаются только рамка совместно с рукояткой и спусковой скобой, а также ряд других мелких деталей. О пластмассовом стволе и наиболее  важных деталях ударно-спускового механизма, понятное дело и речи быть не может!

 

Миф второй (проистекающий напрямую из первого) - «пластмассовые» пистолеты не «ловит» рамка металлодетектора, поэтому они – «кошмар телохранителей».

 

И снова – совершенное вранье!  В том же Glock масса металлических компонентов составляет около 400 г. В других моделях – примерно столько же. Можно было бы догадаться, что  пистолет, «невидимый» для детекторов металла немедленно стал бы любимейшим орудием киллеров и террористов всех мастей и калибров. Как вы думаете, допустили бы его массовое производство те, кто в первую очередь рисковал бы превратиться в их мишени?

 

Дабы опровергнуть это (достаточно широко распространенное в свое время заблуждение), Гастон Глок лично при большом стечении публики несколько раз специально прошёл через рамку металлоискателя с пистолетом. Каждый раз оружие было обнаружено без малейших помех и задержек. Вопрос был снят…

 

А вот по поводу нелюбви телохранителей к Glock 17 – тут большая доля правды есть. однако, лежит она совершенно в иной плоскости!  Все дело тут в том, что пистолеты Glock так называемого третьего поколения  имеют исполнении RTF2 (Rough Textured Frame). Рукоять пистолета в этом варианте покрыта множеством крохотных  выпуклых точек. Это, безусловно, очень сильно повышает надёжность удержания оружия. Пистолет сидит, как влитой даже  в мокрой, или, допустим, окровавленной, руке. 

 

 Однако, есть у  этого преимущества и оборотная сторона -  крайнее неудобство постоянного скрытого ношения такого пистолета, в «оперативной», например,   подмышечной кобуре. В таком случае рукоять, контактирующая с одеждой, портит ее немилосердно, превращая достаточно быстро любую ткань в ветошь.  Понятно, что  профессиональные телохранители высокого класса, для которых дорогой костюм является  обязательной к ношению «рабочей одеждой», от перспективы разоряться на обновлении гардероба, мягко говоря, в восторг не приходят. Отсюда – и декларированная некоторыми из них нелюбовь к  Glock – но исключительно в варианте RTF2.

 

Миф третий – Glock и ему подобные пистолеты «в воде не тонут и в огне не горят».

 

Еще как горят и тонут! Напомним:      предел термостойкости «оружейного» пластика - 200 °C. С другой стороны – а зачем больше? Кто физически сможет стрелять из оружия, разогретого даже до этой температуры?! Терминатор, разве что…  А вот чего «пластмассовые» пистолеты действительно боятся – так это мороза! При температуре ниже   40 °C пистолет, скорее всего, треснет и развалится  - даже при внешнем механическом воздействии. Так что высаживать десантников с «пластиковым» оружием в странах Скандинавии. Или где-нибудь в Сибири не рекомендуется. Впрочем, в Сибири не стоит этого делать ни с каким оружием….

 

По поводу «не тонет в воде» - глупость, конечно же. Тонет, да еще как… Впрочем,   есть одно «но»! Тот же Glock 17 в воде СТРЕЛЯЕТ! В  отличие от многих других моделей пистолетов, у которых подобные попытки могут привести к деформации ствола или к серьезным повреждениям узлов и агрегатов оружия. И пусть для этого оружие надо переоснащать специальной возвратной пружиной, пусть действенность пули сохраняется, максимум, на расстоянии метра, что делает практический смысл стрельбы сомнительным, но факт остается фактом.

 

Четвертое заблуждение – обратное третьему: «пластмассовые» пистолеты приходят в негодность, да и вообще, чуть ли не на части раскалываются при любом падении на твердую поверхность.

 

Ну, настолько уж их недооценивать точно не стоит! Еще в 1982 году, во время проведения конкурса,  на новый пистолет для австрийской армии, одним из непременных  условий было: оружие должно выдерживать падение на металлическую плиту с высоты 2 метра без последствий для боеспособности и самопроизвольных. Понятно, что «пластмассовый» Glock эту проверку прошел успешно – иначе бы он не победил в конкурсе. Glock 17 занесён в книгу рекордов Гиннесса как пистолет, подвергавшийся самым суровым испытаниям и сохранивший после этого боеспособность.

 

 Другой стороны, при длительной эксплуатации оружия, на его поверхности все-таки появляются микротрещины вследствие «усталости» пластика. А еще - стирается покрытие с кожуха-затвора, что придает оружию неряшливый вид. вот это – чистая правда!

 

Все-таки, с благородной оружейной сталью никакой пластмассе никогда не сравниться!

 

Иван Шпагин специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Оружие   Теги Оружие пистолет

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