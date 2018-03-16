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Часть 1. Пистолет-конструктор

Знакомясь с мировыми оружейными новостями, все отчетливее начинаешь понимать – в нашем мире наступила эпоха пластмассовых пистолетов. Особо ярко эта тенденция проявилась в ходе проводившегося в прошлом году в США тендера на перевооружение американской армии новыми 9-миллиметровыми пистолетами.

В данном мероприятии изначально участвовало восемь фирм с 12 моделями пистолетов, в том числе - FN America, CZ, Smith & Wesson и другие. В итоге же все свелось, по сути, к ожесточенной схватке за многомиллионный контракт между такими грандами производства короткоствольного оружия, как SIG Sauer , Glock и Beretta. При этом результат оказался достаточно неожиданным.

Ранее, на протяжении более 30 лет штатным короткоствольным оружием в американской армии были пистолеты Beretta M9.

Теперь же их признали устаревшими и решили заменить на модель поновее. Ожидаемым фаворитом «гонки» большинство экспертов видели Glock. Пистолеты именно этого производителя состоят на вооружении ФБР, Таможенного департамента и Управления по борьбе с наркотиками США. Также именно различными модификациями Glock вооружены полиции Нью-Йорка, полицейских департаментов Флориды, Майами, Бостона, полиции штатов Канзас и Южная Каролина и Миссисипи. Около 5000 федеральных и местных полицейских департаментов США приняли его на вооружение. В армии США Glock используют такие спецподразделения, как, например, US Navy Seals и Delta. Кстати, на эту же марку пистолета в 2013 году перешли Вооруженные силы Великобритании.

И, тем не менее… Выбор Минобороны США пал вовсе не на легендарный австрийский пистолет, а на изделие немецкой компании с филиалами в США и Швейцарии. Тендер выиграл пистолет SIG Sauer модели P320, который принят на вооружение армии США под называнием M17.

Дольше всех «думали» ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США (напомним, что согласно американским законам, все самостоятельные виды вооруженных сил США, в лице их командования, могут принимать решения об использовании тех или иных моделей оружия). К началу лета прошлого года M17 окончательно стал «официальным» пистолетом американской армии.

Тендер стоил того, чтобы за него бороться - общая стоимость контракта оценивается в $580 млн. и рассчитана до 2027 года. За это время должны быть поставлены 280 тысяч пистолетов M17 для армии США, 212 тысяч для иных родов войск и структур Минобороны и 7 тысяч пистолетов в компактном исполнении. Недаром же в Glock жутко обиделись на сделанный МО США выбор и даже осмелились официально оспорить его. Компания подала иск в Счетную палату США, мотивируя несогласие с результатом тем, что, якобы, конкурсная комиссия неверно произвела оценку технико-коммерческого предложения, выполненного на базе моделей Glock 17 и Glock 22. Впрочем, счетная палата данный иск отклонила – мол, не в цене было дело!

Что же представляет из себя победитель конкурса? Прежде всего, он «пластмассовый»… То есть – имеет полимерный корпус. Из стали в нем выполнены ударно-спусковой механизм (УСМ), затворную задержку и направляющие затвора-кожуха. Во-вторых, этот пистолет – бескурковый. Причем, P320 - первый такой пистолет, выпущенный SIG Sauer за всю историю фирмы. Но самое главное – этот пистолет модульный! Что это означает? Вот тут стоит остановиться поподробнее.

Собственно говоря, идея модульности превращает пистолет в эдакий конструктор – вроде «Лего», с девизом: «Три в одном». Основной узел оружия – ударно-спусковой механизм (УСМ) выполнен таким образом, что может быть переставлен на пистолет с меньшей рамкой. И даже – совершенно другим калибром! P320 выпускается в трех вариантах – полноразмерном («фулл-сайз»), среднем («компакт») и маленьком («субкомпакт»).Типов боеприпасов, с которыми может использоваться – тоже три: 9×19 Parabellum, .357SIG и .40 S&W.

Фактически, имея на руках одну единицу оружия, его владелец становится потенциальным обладателем трех разных пистолетов! Необходимо лишь обзавестись такой замечательной вещью, как «переходной» или «конверсионный» набор от SIG Sauer. Вот такой:

И с его помощью… «Брюки превращаются…превращаются…» То есть – не брюки, конечно, а пистолет превращается в свою сильно уменьшенную копию. К примеру – «компакт» в «субкомпакт». В «конверсионный набор» Sub-Compact X-Change входят: ствол соответствующего калибра, кожух-затвор со стандартными прицельными приспособлениями Siglite, направляющая с возвратной пружиной, магазин на 12 патронов и сама рамка субкомпактного размера. Две минуты – и в ваших руках совершенно другой пистолет! Ну, разве что – лишенный планки для разнообразных аксессуаров, расположенной внизу кожуха у остальных моделей.

Впрочем, все это – преимущества, скорее, для коммерческого использования данной модели на гражданском рынке. При средней цене P320 в $600. а «конверсионного набора» в $300 предложение получается более, чем заманчивым. Причем не только для гражданских любителей «короткоствола», а и для тех же американских «копов», которые оружие личное (не путать с табельным) приобретают как раз за собственные деньги.

Кстати, и «армейскую» модель - M17 SIG Sauer также собирается выпустить на гражданский рынок. К продаже планируется 5 тысяч комплектов пистолета, принятого на вооружение армией США. Стартовать они должны уже весной 2018 года, и проводиться с большим шиком и помпой – якобы, в комплекте с каждым пистолетом будет идти номерная памятная монета и «письмо подлинности» с личной подписью самого генерального директора SIG Sauer.

Отличать от производимых для армии «стволов» гражданскую версию будет разве что «свободное», на выбор покупателя, расположение предохранителя (кнопка на рукоятке или флажок под большой палец), и отсутствие обработки внутренних деталей пистолета специальным смазывающим покрытием, помогающим оружию не терять свои боевые качества в самых экстремальных условиях.

Нельзя не упомянуть и о том, что незадолго до принятия на вооружение в армии, пистолет P320 оказался в центре громкого скандала – правда, полицейского, а не армейского. Полицейский из Техаса Винсент Шеперис подал судебный иск против компании SIG Sauer. Претензия стража закона заключалась в том, что, согласно его утверждению, его пистолет P320 упал на землю вместе с кобурой, в результате чего произошел самопроизвольный выстрел. Пуля прошила полицейскому ногу, что отправило его на больничную койку очень надолго - Шеперису пришлось сделать несколько операций, и пройти долгий восстановительный период перед возвращением на службу. Медицина в США недешева, да и моральный ущерб тамошние адвокаты считать умеют - претензий к SIG Sauer Шеперис выставил аж на $3 миллиона.

Надо сказать, что в компании этот прецедент вызвал нешуточный переполох. Ее представители даже выпустили по этому поводу специальный пресс-релиз:

«Все пистолеты Sig Sauer поставляются с эффективными механическими предохранителями, которые не позволяют оружию выстрелить без нажатия на спусковой крючок. Тем не менее, как и в случае с любыми другими механизмами, вибрации, тяжелые или повторяющиеся падения могут оказать негативное влияние на механические предохранители, и вывести их из строя. Подобные меры предосторожности можно встретить в инструкциях всех больших производителей оружия.»

Смысл, скрытый в словесных кружевах, достаточно ясен – «оружие у нас отличное, но если что-то очень долго ломать, оно конечно, сломается…» Как там говорилось в старом советском фильме? «Главная часть любого оружия есть голова его владельца» - так, кажется? Кстати, судя по тому, что в прессе и Интернете отсутствуют сведения о дальнейшем развитии судебного конфликта, дело удалось «решить миром» - недаром же адвокат Шепериса говорил, что «дело можно решить и без суда». Когда на кону контракт на сотни миллионов – такая компания, как SIG Sauer, вполне может «слегка» потратиться (на миллион-другой), чтобы угомонить чрезмерно активного в своих претензиях копа.

Вообще «непонятки» у SIG Sauer с американскими «копами» случаются регулярно. Так, в 2016 году скандал разразился в Нью-Джерси. Департамент полиции штата подал в суд на компанию по обвинению в продаже целой партии бракованных пистолетов! SIG Sauer поставил 3000 новых пистолетов P229 полиции Нью-Джерси в сентябре 2014 года. И проблемы с ними начались чуть ли не с первого дня – пистолеты намертво «клинило» из-за неэкстракции стрелянной гильзы.

Полицейские предъявили претензии – выслушав их, оружейники компании попытались диагностировать проблему и сделали несколько попыток устранить её, меняя в «ущербных» пистолетах различные детали - экстракторы, пружины экстрактора и прочие. В итоге оружейники SIG Sauer вынесли вердикт - причиной неисправности, скорее всего, послужили боеприпасы, используемые полицией, а не дефект в конструкции пистолета.

Однако, Департамент полиции Нью-Джерси остался при своем мнении. Там, грубо говоря, послали подальше SIG Sauer с их «капризными стволами» и закупили им на замену Glock 19 Gen 4. Однако, на этом история не закончилась. Возмущенные «копы» подали иск, требуя возместить вполне конкретный материальный ущерб от «сотрудничества» с SIG Sauer - и очень даже немаленький! На закупку пистолетов они потратили 1.7 миллиона долларов, а на закупку кобур и проведение испытаний – немногим меньше. А именно - более $ 850 тысяч! И теперь желали получить свои денежки назад. Процесс, судя по всему, так и не закончен по сей день – во всяком случае никакого официального вердикта объявлено не было: ни в пользу полиции, ни в пользу оружейников. Подобного рода иски могут тянуться годами – и не только в США.

В любом случае, на решение Минобороны США все эти этот инциденты не повлиял никак, и Новый пистолет уже начал поступать для «обкатки в войсках». Какими будут отзывы о нем профессионалам, которым придется применять его в боевых условиях? Думаю, скоро узнаем.

Между прочим, отклоненные Минобороны США «финалисты конкурса» - пистолеты Glock 19 MHS 9мм и Glock 23 MHS .40 S&W, а также Beretta APX также являются достаточно интересными образчиками оружейного творчества эпохи «пластмассовых пистолетов». О них мы расскажем в следующей публикации.

Иван Шпагин специально для Planet Today