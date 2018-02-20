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Оружие победы: БМ-13 «Катюша», 132-мм реактивная система залпового огня

Вторник, 20 Февраля 2018 12:20
Оружие победы: БМ-13 «Катюша», 132-мм реактивная система залпового огня Фото из открытых источников

РСЗО БМ-13 предназначена для: уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и за лёгкими укрытиями; уничтожения танков и других мотомеханизированных средств противника в местах их сосредоточения. 

 

В состав БМ-13 входят:

боевая машина;

реактивные снаряды.

 

Боевая машина

 

Боевая машина состоит из артиллерийской и ходовой части. 

 

Артиллерийская часть состоит из направляющих, фермы, поворотной рамы, подъемного и поворотного механизмов, подрамника, электрооборудования, прицельных приспособлений и специального оборудования ходовой части. 

 

Направляющие предназначены для удержания снарядов на боевой машине до выстрела направления полета снаряда при выстреле. Каждая из восьми направляющих представляет собой двутавровую 5-метровую балку с направляющими накладками. В казенной части смонтировано замково-стопорное устройство и контакты. Направляющие соединены в пакет с помощью трех лонжеронов. 

 

Сваренная из стальных труб, ферма служит основанием для пакета направляющих. 

 

Поворотная рама предназначена для крепления на ней фермы с направляющими и подъемного механизма. Она опирается на подрамник и опорную балку и может поворачиваться на них в горизонтальной плоскости вокруг оси подрамника на -10°...+10° от продольной оси машины. 

 

Подъемный механизм винтового типа. Обеспечивает вертикальную наводку в пределах +4°...+45°. 

 

Поворотный механизм винтового типа. Обеспечивает горизонтальную наводку в пределах -10°...+10°. 

 

Подрамник является основание артиллерийской части боевой машины и представляет собой прямоугольную раму, неподвижно закрепленную на лонжеронах автомобильного шасси. 

 

Электрооборудование служит для воспламенения пороховых зарядов реактивных снарядов. Оно состоит из аккумуляторных батарей, прибора управления огнем, соединительной коробки, контактного устройства и системы проводов. 

 

Электрический ток от аккумуляторных батарей поступает к переключателю, находящемуся в кабине машины, от него через систему проводов - контактам направляющих и далее к контактам пиросвечей реактивных снарядов. 

 

Стрельба может вестись прямой и непрямой наводкой. Плотность огня дивизиона - 2,6-3,8 снаряда на каждый гектар площади в 32-36 га, при использовании снарядов М-20 имели плотность огня около 3 снарядов на каждый гектар площади в 16 га. 

 

Конструкция пусковой установки допускала ее передвижение в заряженном состоянии со скоростью до 40 км/ч и быстрое развертывание на огневой позиции. 

 

Реактивный снаряд М-13

 

Снаряд М-13 состоит из двух частей: боевой и реактивной (реактивного порохового двигателя). 

 

Боевая часть состоит из корпуса с отверстием под взрыватель, дна головной части и разрывного заряда с дополнительным детонатором. 

 

Реактивный пороховой двигатель состоит из камеры, крышки-сопла, колосниковой решетки, порохового заряда, воспламенителя и стабилизатора. На наружной части обоих концов камеры имеются два центрирующих утолщения с ввинченными в них направляющими штифтами, которые удерживают снаряд на направляющей до выстрела. 

 

Пороховой заряд состоит из семи одинаковых цилиндрических шашек нитроглицеринового пороха. Для воспламенения порохового заряда используется воспламенитель из дымного ружейного пороха. Образующиеся при горении пороховых шашек газы истекают через сопло, перед которым расположена диафрагма, препятствующая выбросу шашек через сопло. Стабилизация снаряда в полете обеспечивается с помощью хвостового стабилизатора с четырьмя перьями, сваренными из стальных штампованных половинок. 

 

Дальность полета снаряда М-13 достигает 8470 м, но при этом имело место весьма значительное рассеивание. По таблицам стрельбы 1942 года при дальности стрельбы 3000 м боковое отклонение составляло 51 м, а по дальности - 257 м. Дульная скорость снаряда - 70 м/с, максимальная - 355 м/с. Длина активного участка траектории - 125 м.

 

Технические характеристики

Шасси ЗиС-6

Количество направлящих 16

Длина направляющих, м 5

Угол вертикальной наводки, град +4...+45

Угол горизонтальной наводки -10...+10

Длина в походном положении, м 6,7

Ширина, м 2,3

Высота в походном положении, м 2,8

Вес в походном положении без снарядов, кг 7200

Время перевода из походного положения в боевое, мин 2-3

Время заряжания, мин 5-8

 

Время полного залпа, с 8-10

Калибр, мм 132

Размах лопастей стабилизатора, мм 300

 

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Волкова Алена Опубликовано в Оружие   Теги Оружие

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