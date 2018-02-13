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Оружие победы: Бе-2 или летающая лодка

Вторник, 13 Февраля 2018 16:12
Оружие победы: Бе-2 или летающая лодка Фото из открытых источников

Гидросамолет Бе-2 представляет собой однопоплавковый биплан смешанной конструкции. Предназначен для использования в качестве катапультного разведчика-корректировщика и пикирующего бомбардировщика. Экипаж два человека: летчик и штурман-летнаб.

 

Фюзеляж овального сечения, с ферменным каркасом, сваренным из хромомолибденовых труб. Обшивка носовой части - дюралевая, хвостовой - полотняная. Хвостовая часть усилена металлическими лентами-расчалками. 

 

Крылья двухлонжеронные. Лонжероны выполнены из четырехгранных дюралевых труб. Нервюры дюралюминиевые, ферменной конструкции. Обшивка полотняная. Верхнее крыло состоит из центроплана и отъемных консолей. Нижнее - из центроплана, являющегося частью фюзеляжа, и отъемных консолей. Крылья соединены между собой стойками и лентами-расчалками. Правая и левая коробки крыльев на стоянке складываются к фюзеляжу. На верхних консолях крыла расположены элероны с триммерами, на нижних - закрылки. 

 

Хвостовое оперение состоит из стабилизатора с изменяемым на земле углом установки, руля высоты с триммером, киля и руля направления с серво-компенсатором. Каркас хвостового оперения дюралевый, обшивка киля и частично стабилизатора - дюралевая, остальная - полотняная. 

 

Шасси морского варианта включает три однореданных дюралевых поплавка: центральный и два подкрыльевых. Центральный поплавок крепится с помощью четырех стоек. Каждый подкрыльевой поплавок крепится к узлам на консоли крыла с помощью двух стоек и V-образного подкоса. Крепление поплавков усилено растяжками. Центральный поплавок разделен переборками на пять водонепроницаемых отсеков. В его корме установлен водяной руль. Каждый подкрыльевой поплавок разделен на три водонепроницаемых отсека. В сухопутном варианте КОР-1 оснащен неубираемым колесным шасси с хвостовым костылем. Основные опоры имеют пневматическую амортизацию и крепятся к тем же узлам, что и центральный поплавок. Колеса размером 750x125 мм. В зимнее время могут устанавливаться стандартные лыжи. 

 

Силовая установка включает поршневой двигатель воздушного охлаждения М-25 с металлическим трехлопастным или двухлопастным воздушным винтом диаметром 2,9 м. Мотор закрыт тоннельным капотом Ваттера (на серийных машинах – капотом NACA). Запуск двигателя осуществляется комбинированным ручным и электрическим инерционным стартером «Эклипс». В топливную систему входят установленные в фюзеляже два основных бака по 160 л и дополнительный на 75 л. Там же установлен бачок на 7 л для прогрева двигателя. 

 

Управление самолетом двойное. Проводка управления смешанная: рулем высоты - жесткая, рулем поворота - тросовая, элеронами в фюзеляже - жесткая, в крыле - тросовая. Триммер руля высоты отклоняется из кабины пилота посредством штурвальчика. Триммер руля поворота неуправляемый, его регулировка производится на земле. Закрылки выпускаются вручную от специального штурвала, расположенного в кабине пилота. Водяной руль отклоняется синхронно с рулем поворота. 

 

Источниками электроэнергии являются генератор ДСФ-500 (мощность 500 Вт) и один аккумулятор «Эклипс» (12 В, 120 Ач). Генератор установлен сзади на картере мотора. Аккумулятор - в кабине пилота слева. Напряжение в сети - 12В. Напряжение регулируется регуляторно-распределительной коробкой РРК-500, через которую происходит зарядка аккумулятора от генератора и распределение электроэнергии по сети. 

 

На самолете установлен стандартный комплект аэронавигационного оборудования и приборов. Для предупреждения о достижении критической скорости при пикировании указатель скорости связан с красной лампочкой, которая загорается на скорости свыше 300 км/ч. Приборные доски установлены в обеих кабинах, причем у летнаба - только с аэронавигационными приборами. 

 

Радиосвязное оборудование включает приемо-передающую радиостанцию РКК (РСРМ). В ее комплект входят: приемник, передатчик, трансформаторы РУН-10 и РУН-120, распределительный щиток, антенный амперметр, телеграфный ключ, сумка для микрофона. Передатчик установлен между кабинами, приемник - на полке в кабине летнаба. 

 

Для ведения фоторазведки самолет оборудован фотоаппаратом Поттэ-1 Б (АФА-1Б) с перспективным агрегатом, установленным в кабине летнаба. 

 

Самолет укомплектован кислородной установкой КПА-1, состоящей из двух баллонов емкостью по 3 л и редуктора, аптечкой, двухлитровым бачком для питьевой воды, сумками для бортпайка и инструмента. В кабине летнаба находится ракетница «Вери» с брезентовым патронташем на 21 ракету, две парашютные ракеты ПАР-13, сумки для карт и штурманского инструмента. Для связи членов экипажа между собой кабины соединены переговорным устройством. Спасательные средства включают парашюты и спасательные пояса членов экипажа. 

 

Морское оборудование включает донный якорь с 25-метровым пеньковым канатом, кошку, плавучий якорь и буксирные концы.

 

Технические характеристики

 

Размах крыла 11,0 м

Длина 8,67 м

Высота 3,2 м

Площадь крыла 29,32 кв.м

Масса пустого самолета, кг 1800

Масса нормальная взлетная, кг 2490

Мощность 750 л.с.

Максимальная скорость у земли, км/ч 245

Максимальная скорость на высоте, км/ч 277

Крейсерская скорость 252 км/ч

Практическая дальность 1000 км

Боевая дальность 500 км

Максимальная скороподъемность 250 м/мин

 

Практический потолок 6600 м

Экипаж 2 чел

 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Оружие   Теги Самолет

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