Оружие победы: Легендарная 52-К, 85-мм зенитная пушка

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85-мм зенитные пушки образца 1939 года предназначались для вооружения вооружения войск ПВО и подразделений войсковой зенитной артиллерии.

Пушка состоит из следующих основных частей: ствола с затвором, люльки с противооткатными устройствами, вертлюга с механизмами наводки, уравновешивающим механизмом, прицельными приспособлениями и щитовым прикрытием, а также из тумбы и платформы с передним и задним ходом.

Ствол - скрепленный. Состоит из кожуха, свободной трубы, казенника и дульного тормоза. Дульный тормоз поглощает около 30% энергии отката.

Затвор - клиновой, вертикально падающий, полуавтоматический. Автоматика - инерционного типа. Открывание, экстрагирование гильзы и закрывание затвора производятся автоматически, заряжание и производство выстрела - вручную. Механизмы затвора: запирающий механизм, стреляющее приспособление, выбрасывающий механизм, полуавтоматика, предохранитель спуска.

Противооткатные устройства состоят из тормоза отката и накатника. Тормоз отката - гидравлический, золотникового типа. Расположен внутри короба люльки, под стволом. Длина отката - переменная, зависит от угла возвышения. Накатник - гидравлический. Установлен в обойме люльки над стволом. Жидкость - стеол, газ - азот. При откате цилиндры противооткатных устройств неподвижны.

Люлька вместе со стволом и противооткатными устройствами составляет качающуюся часть, которая при помощи цапф закреплена на вертлюге уравновешивающим механизмом толкающего типа. Уравновешивающий механизм пружинный, имеет две колонки. На вертлюге смонтированы: механизмы наводки, прицельные устройства, ограничитель, счетчик числа оборотов. Подъемный и поворотный механизмы имеют по 2 скорости наведения.

Для стрельбы по данным, вырабатываемым ПУАЗО, на орудии установлены принимающие приборы азимута, угла возвышения и взрывателя. Принимающие приборы через проводники, орудийный распределительный ящик, орудийный кабель и кабель синхронной передачи связаны с ПУАЗО. Наводка орудия по данным ПУАЗО осуществляется вращением маховиков механизмов наведения; при этом добиваются непрерывного совмещения индексов на принимающих приборах.

Взрыватель устанавливается ключом вручную или механическим установщиком трубок.

Для стрельбы прямой наводкой по воздушным и наземным целям служат прицельные приспособления, расположенные с правой и левой стороны орудия. С правой стороны расположены механизмы углов места цели, углов прицеливания, боковых упреждений и визирная трубка; с левой стороны - корректор, орудийный параллелограмм, орудийный и прицельный указатели. Правая сторона прицела соединена с левой мембранным валом.

Для стрельбы непрямой наводкой служат: дуга углов возвышения, орудийный параллелограмм, орудийный указатель, угломерный лимб (расположен на тумбе) и указатель лимба (расположен на вертлюге).

Все шкалы прицельных приспособлений размечены в делениях угломера.

Кроме приборов ПУАЗО, для управления огнем пушек, использовались радиолокационные станции обнаружения РУС. Выпускавшаяся с 1938 года радиолокационная станция РУС-1 имела дальность обнаружения воздушных целей 80-90 км, а появившаяся в 1943 году станция РУС-2 «Редут» - до 120 км.

Технические характеристики

Калибр, мм 85

Длина ствола, мм (клб) 4693

Длина канала ствола, мм 4146

Длина нарезной части ствола, мм 3493,5

Число нарезов, шт 24

Шаг нарезов, клб 25

Высота орудия при угле ВН 82°, мм 5530

Высота линии огня, мм 1450

Масса ствола, кг: 915

Угол вертикальной наводки, град -3...+82

Угол горизонтальной наводки, град 360

Максимальная дальность стрельбы, м 15650