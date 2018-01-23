Оружие победы: Всесильная 45-мм противотанковая пушка образца 1942 года (М-42)

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М-42 (Индекс ГАУ — 52-П-243С) — советское полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 мм. Полное официальное название орудия — 45-мм противотанковая пушка обр. 1942 года (М-42).

Оно использовалось с 1942 года до конца Великой Отечественной войны, но в связи с недостаточной бронепробиваемостью было частично заменено в производстве в 1943 году на более мощную пушку ЗИС-2 калибра 57 мм.

Окончательно пушка М-42 была снята с производства в 1945 году; за 1942-45 гг. промышленность СССР изготовила 10 843 таких орудий.

В начале 1942 года конструкторами артиллерийского завода в Мотовилихе была проведена модернизация 45-мм противотанковой пушки обр. 1937 года. Главная задача модернизации — повышение бронепробиваемости была решена в результате удлинения ствола и использования нового выстрела, в котором снаряд и гильза остались без изменения, а вес порохового заряда был увеличен.

Это позволило повысить давление в канале ствола и увеличить начальную скорость снаряда с 760 м/с до 870 м/с. В свою очередь, повышение начальной скорости снаряда обеспечило увеличение бронепробиваемости при угле встречи 90° на дальности 500 м до 61 мм, а на дальности 1000 м — до 51 мм. Кроме длины была изменена также и конструкция ствола.

Вместо установленного на пушке обр. 1937 г. скрепленного ствола на новой пушке использован более технологичный ствол-моноблок, представляющий собой цельнометаллическую трубу, на конец которой навинчен и застопорен стопором казенник. Технологичность орудия в целом была повышена за счет разработки новых узлов: литого верхнего станка, простого по конструкции гидравлического тормоза отката, пружинного накатника, пружинного подрессоривания. Эти меры значительно снизили трудоемкость изготовления орудия при повышении его боевых качеств.

В связи с тем, что щитовое прикрытие толщиной 4,5 мм иногда пробивалось бронебойными винтовочными пулями, его толщина была повышена до 7 мм.

Технические характеристики

Калибр, мм 45

Начальная скорость снаряда, м/с 870

Наибольший угол возвышения, град. 25

Угол склонения, град -8

Угол горизонтального обстрела, град. 60

Вес в боевом положении, кг 625

Вес в походном положении, кг 1250

Скорострельность, выстр./мин 15-20

Наибольшая дальность стрельбы, м 4550

Дальность прямого выстрела, м 950

Скорость возки по шоссе, км/ч до 60

Габариты в походном положении - Длина, мм 4885

Габариты в походном положении - Ширина, мм 1634

Габариты в походном положении - Высота, мм 1300

Габариты в походном положении - Клиренс, мм 275

Расчёт, чел. 4

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