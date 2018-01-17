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"Сплав" создает новую тяжелую огнеметную систему

Среда, 17 Января 2018 13:09
&quot;Сплав&quot; создает новую тяжелую огнеметную систему Фото из открытых источников

Тульское научно-производственное объединение "Сплав" собирает первый опытный образец тяжелой огнеметной системы "Тосочка", сообщает пресс-служба компании. Разработчики обещают, что по своим характеристикам новая ТОС превзойдет предшественников (смотрите видео ниже).

 

Кроме того, она получит другое шасси. Если сейчас тяжелые огнеметы ставят на гусеницы танков Т-72 или Т-90, то новая "Тосочка" будет колесной. Первый образец боевой машины предназначен для предварительных испытаний.

 

Также в "Сплаве" рассказали, что поставки снарядов для уже стоящих на вооружении российской армии систем ТОС-1А "Солнцепек" выросли в более чем 8,6 раза. А в общем отечественный разработчик реактивных систем залпового огня в 2017 году увеличил выпуск оборонной продукции в рамках гособоронзаказа на 78%.

 

Развивается и само предприятия. С прошлого года на "Сплаве" запущена программа "Прорыв". Тульские оружейники начинают расширять производство. Например, к 2019 году должен быть достроен новый цех, где планируют наладить сборку снарядов для реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Град". Одновременно с этим "Сплав" собирается запустить создание боевых и транспортно-заряжающих машин.

 

ТОС-1А "Солнцепек" – оружие впечатляющий огневой мощи. За каких-то 6 секунд система выпускает 24 снаряда, которые накрывают сплошным огнем 40 тысяч квадратных метров. Недостаток всего один – небольшая дальность огня. Максимальный радиус действия составляет всего 6 километров, что делает машину уязвимой для ответного огня противника.

 

Источник

Яндекс.Дзен

"Сплав" создает новую тяжелую огнеметную систему

Волкова Алена Опубликовано в Оружие   Теги огнемет

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