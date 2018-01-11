Ракета "Скиф" - опасный сюрприз для НАТО

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Военный бюджет России в десятки раз меньше совокупного военного бюджета стран НАТО и такая разница заставляет российских оружейников искать новые, нестандартные решения и подходы для уравнивания шансов на поле боя.

Очевидно, что победить в случае глобального конфликта, русские смогут лишь в том случае, если превзойдут количество качеством, нанесут удар теми самыми «ассиметричными ответами», которые впервые упомянул в 2007 году Владимир Путин в качестве реакции на развитие американской системы ПРО.

Одной из новинок, которая поступила на вооружение российской армии в 2017 году стала новейшая баллистическая ракета "Скиф" разработана центральным конструкторским бюро "Рубин" из Санкт-Петербурга и Государственным ракетным центром имени академика Макеева по заказу Минобороны РФ.

Главная особенность ракеты в том, что она способна находиться в режиме ожидания на дне моря или океана, а потом, по команде, переходить в активное состояние, производить автоматический пуск и поражать указанную цель. При этом, «Скиф» может сделать это и без привлечения подводных лодок. Испытания баллистической ракеты проходили с использованием дизель-электрической подлодки Б-90 "Саров", которая уже модифицирована для использования подобного вооружения. Корабль оснащен торпедным аппаратом, диаметр которого около метра, и дополнительными цистернами балласта, именно они должны сохранить устойчивость и положение подлодки под водой после сброса ракеты.

Нужно заметить, что помимо «Скифа» на вооружение Военно-Морского флота России недавно поступили ракеты «Циркон», однако, «Скиф» — оружие более серьезное, относящееся к ядерному оружию сдерживания. Одно из главных требований к ядерным МБР — скрытность их нахождения. Это необходимо для того, чтобы противник не нанес по ним упреждающий удар, лишив возможности ответного удара. Самые замаскированные от всех видов стратегической разведки — МБР, установленные на подводных лодках и примерно такой же уровень скрытности и у ракеты «Скиф».

Известно, что первые испытания «Скифа» прошли в 2008 году. По их результатам в 2009 году опытные образцы были направлены на доработку, а в 2013 году ракета была передана на государственные испытания. О боевых характеристиках «Скифа» известно мало, эта информация является государственной тайной.

Впрочем, наиболее «компетентные» источники рассказывают о двадцати ядерных боеголовках, которые летят к целям на окологиперзвуковых скоростях, огибая рельеф местности. При этом в них по максимуму использован искусственный интеллект, а сами они абсолютно невидимы для системы ПРО противника. При этом часть боеголовок берут на себя задачу целенаведения для другой части, «менее интеллектуальной».

Задача скрытности нахождения на боевом дежурстве ракеты «Скиф» решается довольно просто. Лодка-носитель подходит под водой к заданной точке и сбрасывает контейнер. Никаких монтажных работ не требуется, поскольку контейнер просто ложится на дно. При получении команды на пуск за счет частичной продувки контейнер приобретает качество игрушки-неваляшки, то есть занимает вертикальное положение. После чего продувка продолжается, и контейнер начинает всплывать. Существует мнение, что выброс ракеты из контейнера при помощи твердотопливного ускорителя происходит на глубине в 50 метров. То есть, как это происходит и на подводных лодках.

Еще одним достоинством ракеты донного базирования, является её дешевизна при постановке на боевое дежурство. И в этом смысле данный тип оружия сдерживания принципиально отличается от стратегических подводных ракетоносцев, вооруженных примерно такими же межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерной боевой частью. В общем, уже сейчас можно уверенно заявить, что наличие «Скифов» на вооружении у нашей страны становится еще одним дополнительным фактором, который предостережет наших заокеанских «партнеров» от принятия необдуманных решений…

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