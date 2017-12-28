Самое крутое оружие спецслужб России

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Во все времена считалось, что отряды спецназа имеют лучшие образцы оружия. Не исключение и секретные службы Российской Федерации и бывшего СССР. Какие из необычных отечественных разработок используют в ФСБ и ГРУ - далее в обзоре.

ВСС «Винторез»

В 1970-х годах в СССР встал вопрос о необходимости вооружения снайперов бесшумным оружием. Просто «прикрутить» глушитель на винтовку не представлялось возможным, требовалось разработать принципиально новую конструкцию. В 1981 году была представлена снайперская винтовка 6П29, возможности которой поразили специалистов. Оружие весило всего 2,2 килограмма и на расстоянии 400 метров легко пробивало металлическую каску и 25-миллиметровую сосновую доску. Еще в конструкторском бюро оружие получило название «Винторез», которое затем прижилось.

Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР и Главное разведывательное управление Генштаба СССР (ГРУ ГШ) были основными заказчиками на подобное оружие. Под их требования разработали новый 9-мм патрон. Сочетание конструкции винтовки и патрона давало бесшумную и беспламенную стрельбу как одиночными, так и очередями. Лишь в полной тишине можно было услышать свист пули и стук металлических деталей спускового механизма.

После появления ВСС в российской армии, автоматы Калашникова с глушителями, как устаревшие, стали отправлять на склады. «Винторез» использовали отряды специального назначения в Первую и Вторую чеченскую войну, грузино-осетинский конфликт, в антитеррористических операциях. Снайперы «Альфы» и «Вымпела» высоко оценили возможности скрытой стрельбы. Также винтовка используется в охране первых лиц государства. В разобранном виде ВСС помещается в неприметный чемодан-дипломат.

На базе «Винтореза» разработан специальный бесшумный автомат «Вал». Отличия небольшие: магазин на 20 патронов и складной приклад.

ТКБ-506

В начале 1950-х годов известный конструктор-оружейник Игорь Стечкин получил необычный заказ. Для КГБ СССР он спроектировал компактное бесшумное оружие. Трехзарядный пистолет ТКБ-506 имел корпус, имитирующий портсигар. Устройство стреляло специальными патронами увеличенной мощности. Благодаря этому с расстояния 5 метров пуля пробивала 3 сосновые доски. К сожалению, из-за специфики использования, подробности применения ТКБ-506 не известны.

ПП-90

В начале 1990-х годов по заказу МВД России в Тульском КБП разработали пистолет-пулемет ПП-90. Это компактное оружие ближнего боя, предназначенное для скрытого ношения. В сложенном виде ПП-90 представляет собой небольшой пенал длиной 28 сантиметров.

Пистолет-пулемет ПП90 и ПП-93 применяют бойцы отрядов СОБР, ОМОН, МВД, инкассаторы. ПП может дополнительно оснащаться лазерным целеуказателем и глушителем.

АПС

Автомат Подводный Специальный (АПС) стал первым в мире автоматическим оружием, которым можно стрелять под водой. Его разработали, чтобы вооружить водолазов-диверсантов. Разработка советских инженеров была принята в войска в 1975 году и используется до сих пор. Основная изюминка оружия – 12-сантиметровые пули калибра 5,66 мм, которые при движении в воде испытывают пониженное сопротивление. Прицельная дальность под водой составляет 30 метров, а в воздухе – 100 метров. Для сравнения, пули, выпущенные и обычного оружия, под водой летят не более метра.

Несмотря на отличные подводные результаты, АПС мало пригоден для использования на берегу. Поэтому тульские оружейники модернизировали конструкцию, создав новый Автомат Двухсредный Специальный (АДС).

ТП-82 СОНАЗ

В 1965 году советские космонавты Леонов и Беляев приземлились в тайге, где им два дня пришлось выживать среди диких зверей. Из оружия у них был пистолет Макарова, возможности которого весьма ограничены. Посещая тульских оружейников, Леонов предложил создать специальное оружие для советских космонавтов.

ТП-82 СОНАЗ (Стрелковое Оружие Носимого Аварийного Запаса) называют «пистолетом космонавтов», так как его официально включили в список предметов, которые летают в космос и обратно. ТП-82 трехствольный, под патроны калибра 12,5 мм и 5,45 мм. Из пистолета легко сделать карабин, присоединив приклад-мачете. Используя его, можно проложить тропу, нарубить веток, выкопать яму.

Всего было выпущено от 30 до 100 пистолетов ТП-82, обращаться с которыми учили всех советских и российских космонавтов.

Лазерный пистолет

Другое оружие, разработанное для космонавтов, кардинально отличается от всего созданного ранее. В 1984 году сотрудники Военной академии РВСН представили свою разработку. В лазерном пистолете используются одноразовые лампы-вспышки, дающие яркий свет и температуру. В направлении действия лазерного пистолета могут получить повреждение глаза человека, оптические приборы. При том обшивка космического корабля и скафандр остается целым.

Тепловое и световое воздействие лазерного пистолета достигается на дистанции до 20 метров. Компактное оружие с магазином на 8 зарядов даже может вести полуавтоматический огонь.

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