В Солнечной системе нашли инопланетный крейсер, нарушающий законы физики

Фото из открытых источников

Странный объект, замеченный учеными на одном из снимков Солнца, является, судя по всему, проявлением инопланетной активности — уверены авторы YouTube-канала UFONEARSUN, на котором появилось видео с НЛО (смотрите ролик ниже).

Речь идет, по данным охотников на НЛО, об огромном инопланетном крейсере, который дрейфует в непосредственной близости от нашего светила и нарушает при этом все мыслимые физические законы.

"Начнем с того, что эта штука является слишком огромной для космического корабля, и закончим тем, что она вообще-то должна была расправиться, находясь так близко к Солнцу. Но она, как видим, сохраняет целостность. Это говорит о том, что технологии пришельцев опережают наши", — отмечают эксперты.

С какой целью инопланетяне послали свой космический крейсер к нашей звезде — не знает никто. Но предполагается, что намерения представителей чужой цивилизации могут быть вполне мирными. Например — исследовательскими.

"Мы точно не знаем, но они, вероятно, проводят какие-то эксперименты, для которых нужно находиться рядом со звездой. Или, может быть, им просто нужна солнечная энергия. В любом случае, об агрессивных намерениях говорить вроде бы не приходится", — отмечают уфологи.

Крупные неидентифицированные объекты рядом с Солнцем — это целый раздел уфологии, новые открытия в котором делаются регулярно. На "Ютубе" есть огромное количество материалов по теме.