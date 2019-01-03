В небе над Нью-Йорком замечены пугающие огни десятков НЛО

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Над Нью-Йорком снова появились неопознанные летающие объекты, и на этот раз их не один и не два, а целая армада. Уфологи уверены, что близится масштабное вторжение инопланетян.

О том, что в начале 2019-го года над Соединенными Штатами Америки (да и над остальным миром) будут фиксироваться сотни и тысячи НЛО, напомним, не так давно говорил путешественник во времени Ной, который периодически делится с общественностью шокирующими данными о безрадостном будущем.

2019-й год наступил, и в небе (пока — американском) действительно появились НЛО — увидеть пугающие объекты можно на видео ниже.

Некоторые скептики говорят, что это всего лишь массированный запуск китайских летающих фонариков, но уфологи на сто процентов уверены, что речь идет об инопланетной армаде, которая пока что лишь демонстрирует силу, а не применяет ее.

Но если так пойдет и дальше, то уже в обозримом будущем инопланетяне атакуют Нью-Йорк и другие американские мегаполисы, а затем доберутся и до остального мира. Соответственно, люди должны атаковать пришельцев первыми — уверены уфологи.

"Мы не знаем, откуда взялись эти инопланетяне, но в том, что их намерения очень далеки от мирных, можно не сомневаться. То есть, человечеству уже сегодня нужно самым активным образом готовиться к отражению инопланетной атаки, потому что завтра может быть поздно", — говорит тайваньский уфолог Скотт Уоринг.