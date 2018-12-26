Упавший в Хабаровске метеорит является обломком Нибиру?

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Российская академия наук продолжает отрицать падение метеорита в Хабаровском крае, однако уфологи уверены, что метеорит все-таки был, просто его по какой-то причине не зафиксировали приборы. Возможно, так произошло потому, что на Землю упал фрагмент планеты Нибиру — говорят уфологи.

"Сближение Земли с Нибиру произошло несколько месяцев назад, но теперь мы получили первые реальные плоды этого грандиозного события — на Землю упал обломок другой планеты. Очевидно, что это лишь первая "ласточка", за которой последуют другие, поэтому землянам не помешал бы мощный противометеоритный щит, которого у нас до сих пор нет", — говорят авторитетные анонимные уфологи.

Следующий фрагмент Нибиру, по словам экспертов, может приземлиться не где-нибудь в безлюдном районе Хабаровского края, а, например, на Красной площади.

Тогда россияне наконец-то осознают, какая опасность над ними нависла. И не только, кстати, над ними — Нибиру угрожает всей планете Земля.

"Пророчества о Нибиру предупреждали землян об опасности за сотни и тысячи лет, но мы так и не удосужились сделать хоть что-нибудь, чтобы защититься от разрушительного воздействия другой планеты, приблизившейся к Земле. Теперь, конечно, уже поздно — следует ожидать и других ударов Нибиру. Каждый раз на Землю будут падать все более массивные ее части, пока наша планета не превратится в выжженный и полностью разрушенный мир", — отмечают эксперты.