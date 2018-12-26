Среда 26 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Упавший в Хабаровске метеорит является обломком Нибиру?
﻿

Упавший в Хабаровске метеорит является обломком Нибиру?

Среда, 26 Декабря 2018 13:45
Упавший в Хабаровске метеорит является обломком Нибиру? Фото из открытых источников

Российская академия наук продолжает отрицать падение метеорита в Хабаровском крае, однако уфологи уверены, что метеорит все-таки был, просто его по какой-то причине не зафиксировали приборы. Возможно, так произошло потому, что на Землю упал фрагмент планеты Нибиру — говорят уфологи.

 

"Сближение Земли с Нибиру произошло несколько месяцев назад, но теперь мы получили первые реальные плоды этого грандиозного события — на Землю упал обломок другой планеты. Очевидно, что это лишь первая "ласточка", за которой последуют другие, поэтому землянам не помешал бы мощный противометеоритный щит, которого у нас до сих пор нет", — говорят авторитетные анонимные уфологи.

 

Следующий фрагмент Нибиру, по словам экспертов, может приземлиться не где-нибудь в безлюдном районе Хабаровского края, а, например, на Красной площади.

 

Тогда россияне наконец-то осознают, какая опасность над ними нависла. И не только, кстати, над ними — Нибиру угрожает всей планете Земля.

 

"Пророчества о Нибиру предупреждали землян об опасности за сотни и тысячи лет, но мы так и не удосужились сделать хоть что-нибудь, чтобы защититься от разрушительного воздействия другой планеты, приблизившейся к Земле. Теперь, конечно, уже поздно — следует ожидать и других ударов Нибиру. Каждый раз на Землю будут падать все более массивные ее части, пока наша планета не превратится в выжженный и полностью разрушенный мир", — отмечают эксперты.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости метеорит
Интернет и СМИ
Главное за сутки
США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России Глава Военно-морского флота адмирал Владимир Королев рассказал, что США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ. Его слова приводит издание "Красная звезда". Королев подчеркнул, что Соединенные Штаты и их партнеры…
Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сумели отразить в ночь со вторника на среду ракетную атаку на южные и западные окрестности Дамаска, поразив восемь израильских ракет. Об этом сообщил новостной портал…
Дмитрий Медведев расширил список санкций по Украине Дмитрий Медведев расширил список санкций по Украине Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении перечня физических и юридических лиц Украины, против которых Москва вводит контрсанкции. "Список физ- и юрлиц Украины, в отношении которых вводятся…
Читайте также
В Абхазии нашли российскую «Зону 51» - СМИ В Абхазии нашли российскую «Зону 51» - СМИ Уфологи нашли российский аналог американской "Зоны 51" на территории Абхазии. Здесь, в ущелье Аджарасикаль, расположены загадочные военные объекты, которые служат прикрытием для секретных лабораторий, построенных для проведения опытов над инопланетными…
«Гость из будущего» пророчит нашествие НЛО в январе 2019 «Гость из будущего» пророчит нашествие НЛО в январе 2019 В январе 2019-го года человечество столкнется с настоящим нашествием НЛО. Такой прогноз сделал человек по имени Ной, который утверждает, что прибыл из будущего. Не совсем ясно, чему больше удивляться —…
Очевидцы запечатлели напуганных птиц, которые с криками окружили НЛО Очевидцы запечатлели напуганных птиц, которые с криками окружили НЛО На просторах YouTube обнаружился видеоролик (смотрите ниже), в котором запечатлено что-то поистине аномальное — на кадрах виднеется неподвижный черный объект, застывший в небе и привлекший внимание стаи ворон. Птицы кружат…
Тема дня
Какие страны-члены Евросоюза меньше всего ему доверяют? Какие страны-члены Евросоюза меньше всего ему доверяют?

Среди членов Евросоюза самую горячую поддержку ему высказывают жители Литвы, самую слабую — греки. Ч...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
Украина нацелилась уничтожить Керченский мост? Украина нацелилась уничтожить Керченский мост?
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции?
Учёные выяснили, почему самцы мышей нападают на детенышей Учёные выяснили, почему самцы мышей нападают на детенышей
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.