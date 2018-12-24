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Очевидцы запечатлели напуганных птиц, которые с криками окружили НЛО

Понедельник, 24 Декабря 2018 11:04
Очевидцы запечатлели напуганных птиц, которые с криками окружили НЛО Фото из открытых источников

На просторах YouTube обнаружился видеоролик (смотрите ниже), в котором запечатлено что-то поистине аномальное — на кадрах виднеется неподвижный черный объект, застывший в небе и привлекший внимание стаи ворон.

 

Птицы кружат вокруг пугающего НЛО и каркают, а таинственный объект при этом не шевелится и не производит никаких действий. Что это было — теперь размышляют уфологи.

 

По данным издания Daily Star, видеозаписью заинтересовались исследователи паранормального Блейк и Бретт Казинс. Сперва они предположили, что неопознанный летающий объект, вокруг которого летают вороны — это воздушный шар, который каким-то неведомым образом застыл в небе и привлек птиц, но затем от этой версии было решено отказаться.

 

"Во-первых, воздушный шар не может зависать на одном месте так, как это изображено в видео, а во-вторых, это очень маловероятно, чтобы он вызвал у птиц такую громкую во всех отношениях реакцию", — говорят уфологи.

 

Размер объекта, запечатленного авторами видео, составляет примерно пять-семь метров, то есть это что-то довольно немаленькое.

 

Корабли пришельцев, как отмечают специалисты, вполне могут быть такого размера, однако это вовсе не обязательно объект инопланетного происхождения. То есть, НЛО может принадлежать, например, военным, или ученым, которые проводят с его помощью какие-то секретные эксперименты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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