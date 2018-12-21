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В Абхазии нашли российскую «Зону 51» - СМИ

Пятница, 21 Декабря 2018 13:18
В Абхазии нашли российскую «Зону 51» - СМИ Фото из открытых источников

Уфологи нашли российский аналог американской "Зоны 51" на территории Абхазии. Здесь, в ущелье Аджарасикаль, расположены загадочные военные объекты, которые служат прикрытием для секретных лабораторий, построенных для проведения опытов над инопланетными пришельцами.

 

О том, что в небе Абхазии то и дело показываются неопознанные летающие объекты, широко заговорили еще в начале девяностых годов прошлого столетия, когда в районе ущелья Аджарасикаль видели сразу несколько таинственных летающих аппаратов.

 

Специалисты вспоминают, что тогда НЛО видели не только простые обыватели, но и солдаты, которые были не в курсе истинных целей своего пребывания в регионе и занимались простым патрулированием местности.

 

Какие конкретно опыты проводятся в лабораториях, которые скрыты где-то в абхазском ущелье — знает только узкий круг лиц с особым допуском, однако у уфологов есть целый ряд предположений на этот счет.

 

Говорят, например, что исследовательскими центрами заведует "Роскосмос", который пытается освоить инопланетные способы быстрых космических путешествий.

 

Некоторые специалисты уверены в существовании сотрудничества между "Роскосмосом" и NASA. Российская и американская структуры якобы обмениваются информацией по проектам, подразумевающим изучение инопланетных космических кораблей и гуманоидов, которые были захвачены людьми.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
Интернет и СМИ
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