В Абхазии нашли российскую «Зону 51» - СМИ

Уфологи нашли российский аналог американской "Зоны 51" на территории Абхазии. Здесь, в ущелье Аджарасикаль, расположены загадочные военные объекты, которые служат прикрытием для секретных лабораторий, построенных для проведения опытов над инопланетными пришельцами.
О том, что в небе Абхазии то и дело показываются неопознанные летающие объекты, широко заговорили еще в начале девяностых годов прошлого столетия, когда в районе ущелья Аджарасикаль видели сразу несколько таинственных летающих аппаратов.
Специалисты вспоминают, что тогда НЛО видели не только простые обыватели, но и солдаты, которые были не в курсе истинных целей своего пребывания в регионе и занимались простым патрулированием местности.
Какие конкретно опыты проводятся в лабораториях, которые скрыты где-то в абхазском ущелье — знает только узкий круг лиц с особым допуском, однако у уфологов есть целый ряд предположений на этот счет.
Говорят, например, что исследовательскими центрами заведует "Роскосмос", который пытается освоить инопланетные способы быстрых космических путешествий.
Некоторые специалисты уверены в существовании сотрудничества между "Роскосмосом" и NASA. Российская и американская структуры якобы обмениваются информацией по проектам, подразумевающим изучение инопланетных космических кораблей и гуманоидов, которые были захвачены людьми.
Как бы ни была явно заметна провокация, совершенная недавно в Керченском проливе украинскими руковод...
Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...
Сергей Глушко, более известный как Тарзан, с возрастом становится всё более известным, как Сергей Глушко.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.