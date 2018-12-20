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«Гость из будущего» пророчит нашествие НЛО в январе 2019

Четверг, 20 Декабря 2018 10:46
«Гость из будущего» пророчит нашествие НЛО в январе 2019 Фото из открытых источников

В январе 2019-го года человечество столкнется с настоящим нашествием НЛО. Такой прогноз сделал человек по имени Ной, который утверждает, что прибыл из будущего.

 

Не совсем ясно, чему больше удивляться — говорящему пришельцу из будущего или скорому нашествию инопланетян, но факт есть факт — пришелец из 2030-го года предупредил людей о масштабном вторжении НЛО.

 

"В первом месяце грядущего года над Землей появится невообразимое количество неопознанных летающих объектов, которые будут наблюдаться буквально по всему земному шару", — заявил Ной, не уточнив, будут ли пришельцы проявлять какую-то активность, направленную на взаимодействие с людьми, или ограничатся демонстрационными полетами.

 

Комментируя предсказания человека из будущего, авторитетные анонимные уфологи не сказали ничего сколько-нибудь вразумительного, поэтому оценивать правдоподобность слов Ноя очень трудно. Мы, соответственно, и не будем.

 

Из других предсказаний Ноя стоит отметить грандиозную снежную бурю, которая должна накрыть американский Средний Запад (жителей США, по словам путешественника во времени, ждет самый крупный в истории снегопад), а также появление в ближайшие пару лет целого множества инновационных технологий.

 

Что происходит в 2030 году, из которого якобы прибыл Ной — не ясно, т.к. путешественник не особенно-то распространяется о своем времени.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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