Уфологи на саммите сообщили, когда пришельцы выйдут на контакт

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Прежде чем заниматься поисками контактов с инопланетными братьями по разуму, людям следует разобраться с собственными нерешенными проблемами — например, прекратить бесконечные войны. Только тогда пришельцы выйдут на связь — уверены уфологи.

Доклад по теме был представлен на уфологической конференции UFO Summit 2018, которая состоялась накануне в Бразилии. Эрих Даникен и Джорджио Цукалос, специалисты по поиску внеземного разума, уверены, что пришельцы уже побывали на Земле в прошлом, и обязательно вернутся в будущем, но для начала человечеству нужно стать более дружелюбным.

"В историях всех народов Земли есть упоминания о контактах с инопланетными существами, так что это не миф — человечество действительно контактировало с инопланетянами. И не просто контактировало, а получало от внеземных существ ценные знания и, возможно, даже какие-то уникальные технологии. В будущем инопланетяне вернутся, но речь идет о достаточно отдаленном будущем, так как люди пока просто не готовы к новому контакту", — рассказывает Цукалос.

Войны и конфликты, голод, тотальное социальное неравенство, не лучшее отношение к экологии, и так далее — глядя на все это, пришельцы предпочитают не связываться с людьми.

"Очевидно, что они ждут, пока мы станем более сознательной и "взрослой" цивилизацией, готовой к контакту. А пока что они внимательно наблюдают за нами и делают определенные выводы", — отмечает Даникен.