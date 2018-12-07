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Экс-спецагент США рассказал о найденных живыми инопланетянах

Пятница, 07 Декабря 2018 15:36
Экс-спецагент США рассказал о найденных живыми инопланетянах Фото из открытых источников

Инцидент в Розуэлле, разнообразные домыслы о котором появляются в прессе с 1947-го года, продолжает оставаться одним из самых таинственных событий двадцатого века. Сервис Netflix выпустил откровенное интервью с бывшим спецагентом ВВС США, который признался, что инопланетян, потерпевших крушение в Розуэлле, обнаружили живыми.

 

"Инопланетный корабль представлял собой что-то вроде яйца, а не блюдца, как считают люди. Внутри мы не нашли никаких рычагов, кнопок или других органов управления — инопланетяне, которых мы обнаружили живыми, вероятно управляли своим кораблем телепатически", — заявил Ричард Доти, бывший специальный агент.

 

По словам Доти, инопланетяне представляли собой гуманоидных существ небольшого роста — высота пришельцев составляла около ста двадцати сантиметров.

 

"Некоторые из них были серьезно ранены. Это все, что я знаю, потому что потом пришельцев забрали военные и больше никаких данных нет", — добавил Доти.

 

Уфологи предполагают, что инопланетные технологии, полученные американскими военными из упавшего корабля пришельцев, до сих пор изучаются где-то в секретных лабораториях.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости инопланетяне
 

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