Странник во времени описал наиболее важные события грядущего десятилетия

Известный путешественник во времени Ной Новак, прибывший из 2030-го года, выдал очередную порцию сенсационных предсказаний. Пришелец из будущего, как сообщают СМИ, поведал немало интересного.
В январе 2019-го года Землю ожидает целое множество инцидентов, связанных с НЛО — путешественник во времени говорит, что летающие тарелки инопланетян будут буквально повсюду. До января осталось всего-ничего, поэтому этот прогноз мы сможем проверить уже совсем скоро.
В феврале грядущего года на Средний Запад Соединенных Штатов Америки обрушится самый мощный и длительный снежный шторм в истории — стихийное бедствие будет столь жутким, что о нем будут вспоминать даже в 2030 году.
В апреле 2019-го в продаже появится первый серийно производимый робо-глаз — устройство частично вернет зрение огромному количеству слепых людей.
А в июне уникальную технологию получат парализованные люди — ученые создадут чип, который позволит им начать ходить.
В январе 2020-го выйдет новая версия ОС Android, которая вызовет грандиозные протесты в обществе. Что конкретно не так будет с новым "Андроидом" — неизвестно, но прогноз звучит интригующе.
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