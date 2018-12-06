Четверг 06 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Странник во времени описал наиболее важные события грядущего десятилетия

Странник во времени описал наиболее важные события грядущего десятилетия

Четверг, 06 Декабря 2018 14:29
Странник во времени описал наиболее важные события грядущего десятилетия Фото из открытых источников

Известный путешественник во времени Ной Новак, прибывший из 2030-го года, выдал очередную порцию сенсационных предсказаний. Пришелец из будущего, как сообщают СМИ, поведал немало интересного.

 

В январе 2019-го года Землю ожидает целое множество инцидентов, связанных с НЛО — путешественник во времени говорит, что летающие тарелки инопланетян будут буквально повсюду. До января осталось всего-ничего, поэтому этот прогноз мы сможем проверить уже совсем скоро.

 

В феврале грядущего года на Средний Запад Соединенных Штатов Америки обрушится самый мощный и длительный снежный шторм в истории — стихийное бедствие будет столь жутким, что о нем будут вспоминать даже в 2030 году.

 

В апреле 2019-го в продаже появится первый серийно производимый робо-глаз — устройство частично вернет зрение огромному количеству слепых людей.

 

А в июне уникальную технологию получат парализованные люди — ученые создадут чип, который позволит им начать ходить.

 

В январе 2020-го выйдет новая версия ОС Android, которая вызовет грандиозные протесты в обществе. Что конкретно не так будет с новым "Андроидом" — неизвестно, но прогноз звучит интригующе.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости путешествие во времени
 

Главное за сутки
Рада одобрила непродление Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ Рада одобрила непродление Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ Члены Комитета по иностранным делам, существующего при Верховной раде Украины, одобрили проект закона о прекращении действия договора о дружбе с Российской Федерацией. Соответствующее решение, по данным ТАСС, было принято единогласно.…
КС России признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным КС России признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным Конституционный суд Российской Федерации постановил, что соглашение об административной границе между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия — это документ, в полной мере отвечающий конституции Российской Федерации. О решении Конституционного суда…
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США У берегов Японии столкнулись два военных самолета США После крушения американского истребителя F/A-18 и самолета-заправщика KC-130 Корпуса морской пехоты США у берегов Японии найден один из американских военнослужащих, заявили в экспедиционных американских силах в стране. Об этом сообщает…
Читайте также
ЦРУ: В Сибири пришельцы убили военных, обратив их в камень ЦРУ: В Сибири пришельцы убили военных, обратив их в камень Сотрудники Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки опубликовали доклад об атаке пришельцев, которая имела место в Сибири в 1993 году. Согласно материалам ЦРУ, российские солдаты, которые вступили в контакт с…
Огромный НЛО потерпел крушение в районе реки Замбези Огромный НЛО потерпел крушение в районе реки Замбези Огромная тарелка инопланетян, потерпевшая крушение в Африке, была обнаружена на картах Google виртуальными уфологами. Специалисты уверены в реальности найденного в Замбии НЛО. Видео (смотрите ролик ниже), посвященное находке, было опубликовано…
Чудовищный НЛО заметили уфологи над штатом Индиана Чудовищный НЛО заметили уфологи над штатом Индиана Очень странный неопознанный летающий объект, замеченный в небе над Индианой (Соединенные Штаты Америки), шокировал очевидцев — НЛО, по словам наблюдателей, был просто чудовищным. Не верите? Тогда смотрите видео ниже. В…
Тема дня
"Непредсказуемый союзник": Европа взбунтовалась против США "Непредсказуемый союзник": Европа взбунтовалась против США

Как бы ни была сильна связь Европы и Соединенных Штатов в политических и экономических вопросах, одн...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

Быть взрослым - это не ждать новогоднего чуда, а ждать новогодний корпоратив.

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
Украина окончательно сходит с ума Украина окончательно сходит с ума
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.