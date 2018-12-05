Учёные заметили в Антарктиде уникальный временной портал

Фото из открытых источников

Климатологи, работавшие на территории Антарктиды, наткнулись на нечто фантастическое — ученые обнаружили временной портал, соединяющий прошлое с будущим. Аномальный объект был описан в зарубежной прессе.

Информации о портале довольно немного, так как большую ее часть засекретили военные, однако кое-что все же просочилось в открытый доступ. Известно, например, что временная аномалия представляла собой нечто вроде сгустка тумана, который демонстрировал очень странное вращение.

"В какой-то момент в небе появился концентрированный серый туман, который вращался. Это было очень красиво и напоминало полярную бурю, однако никакой бури не было. Мы наблюдали туман в течение нескольких часов, поэтому в конечном итоге решили исследовать его при помощи метеозонда" — рассказывает Марианна Маклейн.

Исследователи направили к сгустку метеорологический зонд, внутри которого были разнообразные приборы для измерения показателей воздуха. Вернув зонд обратно, ученые поразились — хронометр, который был среди прочих приборов, показывал 1965-й год. Установив время правильно и повторив опыт, ученые снова увидели на часах 1965-й год. Что это было — достоверно не знает никто.