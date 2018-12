Огромный НЛО потерпел крушение в районе реки Замбези

Фото из открытых источников

Огромная тарелка инопланетян, потерпевшая крушение в Африке, была обнаружена на картах Google виртуальными уфологами. Специалисты уверены в реальности найденного в Замбии НЛО.

Видео (смотрите ролик ниже), посвященное находке, было опубликовано на YouTube-канале UFOmania - The truth is out there. Виртуальные уфологи говорят, что речь идет о классическом тарелкообразном корабле инопланетян, который почему-то рухнул в реку Замбези.

"На сделанных из космоса снимках видно, что корпус НЛО сохранил свою целостность, то есть, в водах Замбези покоится практически неповрежденный корабль инопланетян. Мы пока что не можем проверить, существует ли НЛО в реальности, или спутниковые фотографии с ним уже утратили свою актуальность, но, вероятнее всего, объект все еще там", — отмечают специалисты, добавляя, что в ближайшее время к месту падения НЛО будет отправлена исследовательская экспедиция.

Корабль инопланетян, который лежит в Замбези, является довольно немаленьким — диаметр тарелки, судя по фотографии из космоса, составляет шестьдесят четыре метра, а высота — двадцать девять метров.

Уфологи уверены, что на Земле довольно много упавших кораблей инопланетян, однако многие из них все еще не обнаружены.