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Огромный НЛО потерпел крушение в районе реки Замбези

Вторник, 04 Декабря 2018 10:29
Огромный НЛО потерпел крушение в районе реки Замбези Фото из открытых источников

Огромная тарелка инопланетян, потерпевшая крушение в Африке, была обнаружена на картах Google виртуальными уфологами. Специалисты уверены в реальности найденного в Замбии НЛО.

 

Видео (смотрите ролик ниже), посвященное находке, было опубликовано на YouTube-канале UFOmania - The truth is out there. Виртуальные уфологи говорят, что речь идет о классическом тарелкообразном корабле инопланетян, который почему-то рухнул в реку Замбези.

 

"На сделанных из космоса снимках видно, что корпус НЛО сохранил свою целостность, то есть, в водах Замбези покоится практически неповрежденный корабль инопланетян. Мы пока что не можем проверить, существует ли НЛО в реальности, или спутниковые фотографии с ним уже утратили свою актуальность, но, вероятнее всего, объект все еще там", — отмечают специалисты, добавляя, что в ближайшее время к месту падения НЛО будет отправлена исследовательская экспедиция.

 

Корабль инопланетян, который лежит в Замбези, является довольно немаленьким — диаметр тарелки, судя по фотографии из космоса, составляет шестьдесят четыре метра, а высота — двадцать девять метров.

 

Уфологи уверены, что на Земле довольно много упавших кораблей инопланетян, однако многие из них все еще не обнаружены.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
 

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