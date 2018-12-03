Чудовищный НЛО заметили уфологи над штатом Индиана

Фото из открытых источников

Очень странный неопознанный летающий объект, замеченный в небе над Индианой (Соединенные Штаты Америки), шокировал очевидцев — НЛО, по словам наблюдателей, был просто чудовищным.

Не верите? Тогда смотрите видео ниже. В ролике видно кольцеобразный объект, который плывет в воздухе и тянет за собой пугающий полупрозрачный шлейф. Что это такое — не знают даже профессиональные уфологи.

"Инопланетные корабли (а мы не сомневаемся в том, что эта штука прилетела с другой планеты), которые мы видим в земной атмосфере, становятся все более странными и пугающими с каждым годом, так что никто особенно не удивится, если завтра в небе появится какой-нибудь гигантский пирожок с вываливающимися из него органическими структурами. Или что-нибудь еще более ужасное", — комментирует инцидент в Индиане известный исследователь НЛО Скотт Уоринг.

Видео с инцидентом в Индиане появилось в сети в конце ноября, однако события, запечатленные в ролике, произошли еще в июле этого года. С тех пор, как отмечают местные жители, страшный НЛО вроде бы не появлялся вновь, но люди до сих пор напуганы таинственной инопланетной активностью.