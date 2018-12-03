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Чудовищный НЛО заметили уфологи над штатом Индиана

Понедельник, 03 Декабря 2018 12:44
Чудовищный НЛО заметили уфологи над штатом Индиана Фото из открытых источников

Очень странный неопознанный летающий объект, замеченный в небе над Индианой (Соединенные Штаты Америки), шокировал очевидцев — НЛО, по словам наблюдателей, был просто чудовищным.

 

Не верите? Тогда смотрите видео ниже. В ролике видно кольцеобразный объект, который плывет в воздухе и тянет за собой пугающий полупрозрачный шлейф. Что это такое — не знают даже профессиональные уфологи.

 

"Инопланетные корабли (а мы не сомневаемся в том, что эта штука прилетела с другой планеты), которые мы видим в земной атмосфере, становятся все более странными и пугающими с каждым годом, так что никто особенно не удивится, если завтра в небе появится какой-нибудь гигантский пирожок с вываливающимися из него органическими структурами. Или что-нибудь еще более ужасное", — комментирует инцидент в Индиане известный исследователь НЛО Скотт Уоринг.

 

Видео с инцидентом в Индиане появилось в сети в конце ноября, однако события, запечатленные в ролике, произошли еще в июле этого года. С тех пор, как отмечают местные жители, страшный НЛО вроде бы не появлялся вновь, но люди до сих пор напуганы таинственной инопланетной активностью.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
 

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