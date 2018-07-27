Профессор: Астронавты слышат в космосе предупреждения Творца Вселенной

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Профессор Российской академии наук Кирилл Бутусов уверен, что многие побывавшие в космическом пространстве астронавты слышали так называемый "голос Творца Вселенной". О чем пытается сообщить астронавтам этот голос — достоверно неизвестно, но ученый предполагает, что речь идет о каком-то предупреждении.

"Он (Творец) как бы говорит им (астронавтам): возвращайтесь на Землю и не пытайтесь совать свой нос в механику космоса. Творец, вероятно, считает, что человечеству еще рановато разбираться с космосом, то есть, для начала нам нужно в полной мере постичь нашу собственную планету, на которой еще полно нерешенных проблем", — заявляет ученый.

В качестве доказательства для своих предположений ученый приводит многочисленные свидетельства космонавтов — многие из них говорили, что после путешествия в космос стали задумываться о непостижимых вещах.

"Гагарин, например, был глубоко неверующим человеком до того, как побывал в космосе. Но после стал не менее глубоко верующим. Как, почему? Никто не знает. Но говорят, что он увидел там что-то такое, что научный атеизм, проповедываемый в СССР, объяснить не смог", — добавляет Бутусов.