Великая пирамида Гизы могла быть огромной древней электростанцией

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Великая пирамида Гизы является слишком странным сооружением, если смотреть на нее как на погребальный объект. Этот факт натолкнул исследователей на мысль, согласно которой пирамида могла использоваться египтянами в качестве... электростанции.

Но зачем египтянам была нужна электростанция, если они не были знакомы с электричеством? Хороший вопрос — пишет информационный ресурс actualnews.org, публикующий материал на тему.

Ученые говорят, что Великая пирамида Гизы не похожа на остальные пирамиды — в ней, в частности, нет регулярных гробниц, потайных ходов, а также причудливых артефактов. То есть, не очень понятно, зачем древние египтяне вообще ее построили.

Некоторые эксперты предположили, что Великая пирамида была сверхтяжелой энергетической установкой, трансформирующей природную энергию нашей планеты в электричество. В этой теории есть огромное количество нестыковок, однако она все же имеет право на жизнь.

Можно предположить, что электричество, которое когда-то вырабатывала Великая пирамида, использовалось представителями внеземных цивилизаций. В этом свете загадка пирамиды становится чуть менее необъяснимой.