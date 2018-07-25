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Великая пирамида Гизы могла быть огромной древней электростанцией

Среда, 25 Июля 2018 14:59
Великая пирамида Гизы могла быть огромной древней электростанцией Фото из открытых источников

Великая пирамида Гизы является слишком странным сооружением, если смотреть на нее как на погребальный объект. Этот факт натолкнул исследователей на мысль, согласно которой пирамида могла использоваться египтянами в качестве... электростанции.

 

Но зачем египтянам была нужна электростанция, если они не были знакомы с электричеством? Хороший вопрос — пишет информационный ресурс actualnews.org, публикующий материал на тему.

 

Ученые говорят, что Великая пирамида Гизы не похожа на остальные пирамиды — в ней, в частности, нет регулярных гробниц, потайных ходов, а также причудливых артефактов. То есть, не очень понятно, зачем древние египтяне вообще ее построили.

 

Некоторые эксперты предположили, что Великая пирамида была сверхтяжелой энергетической установкой, трансформирующей природную энергию нашей планеты в электричество. В этой теории есть огромное количество нестыковок, однако она все же имеет право на жизнь.

 

Можно предположить, что электричество, которое когда-то вырабатывала Великая пирамида, использовалось представителями внеземных цивилизаций. В этом свете загадка пирамиды становится чуть менее необъяснимой.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости пирамиды
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