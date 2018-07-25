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Жуткий белый монстр появился на пляже Филиппин

Среда, 25 Июля 2018 09:15
Жуткий белый монстр появился на пляже Филиппин Фото из открытых источников

Жуткое на вид неопознанное морское существо, на которое наткнулись жители Филиппин, было запечатлено на видео (смотрите видеоролик ниже) — сообщает информационный ресурс actualnews.org

 

По данным которого, монстр показался из океана в районе населенного пункта Миндоро. Местные жители уверены, что массивное волосатое существо белого цвета — это так называемый "глобстер", терроризировавший филиппинцев ранее.

 

"Появление глобстера свидетельствует о приближающихся страданиях и ужасе. Мы очень опечалены его очередным приходом", — говорят люди, тыкая в монстра палкой.

 

Судя по тому факту, что монстр никак не реагирует на подобные жесты, он, очевидно, мертв. Некоторые эксперты предполагают, что страшная туша — это всего лишь мертвый кит, подвергнувшийся разложению. Но так думают далеко не все.

 

"Никакой это не кит. Мертвые киты появляются здесь довольно часто и выглядят совсем иначе. Это существо — нечто совсем иное. Может быть это и правда глобстер", — отмечают жители Миндоро, добавляя, что обычно такие монстры появляются накануне стихийных бедствий, так что оптимизма подобные происшествия не добавляют.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости монстр
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