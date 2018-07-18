Полет «огненных птиц» в районе Йеллоустоуна попал на видео

Фото из открытых источников

Вебкамеры, установленные на территории американского национального парка Гранд Тетон, расположенного в районе Йеллоустоуна, зафиксировали нечто очень и очень странное — специалисты, изучившие видео (смотрите ролик ниже), говорят, что на кадрах можно разглядеть... мифическую птицу Феникс.

"Звучит, конечно, невероятно, но факт есть факт — на видео отчетливо видно какое-то весьма необычное огненное существо, напоминающее птицу. Есть, как мы знаем, только одна огненная птица — это птица Феникс. В общем, Йеллоустоун оказался даже более интересным местом, чем можно было представить себе в самых смелых фантазиях", — говорят исследователи паранормального, прокомментировавшие видео.

По данным сайта actualnews.org, территория, где была запечатлена "птица Феникс", закрыта для туристов — это объясняется опасными трещинами вулканического происхождения, которые появляются здесь.

Однако после того, как стало известно об обитающих в этой местности огненных птицах, ситуация предстала несколько в ином свете — очевидно, что парк могли закрыть именно из-за появления странных существ. В любом случае, на территории парка Гранд Тетон происходит что-то просто невообразимое.