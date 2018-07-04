Её боялись даже нацисты: Призрак Белой дамы веками не может обрести покой

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Умерев в 1476 году, обитательница чешского замка Рожмберк-над-Влтавой по имени Перхта Рожмберк не отошла в мир иной, как все приличные люди, а превратилась в призрака, который веками терроризирует местных жителей.

Призрак Белой Дамы, как сообщает сайт qqnews.ru, пугал даже нацистов, которые пытались вступить с ним в контакт в годы Второй мировой войны.

Известные своей тягой к оккультизму гитлеровцы признали, что Белая Дама является слишком опасной, когда в замке, где в те времена работала немецкая школа, случилась целая серия пугающих инцидентов.

"Однажды призрак явился девочкам, которые учились в этой школе, и попросил их уйти навсегда. В тот же день с флагштока упало немецкое знамя, так что нацисты не на шутку испугались и действительно ушли", — рассказывают обитатели окрестных населенных пунктов.

Что же случилось с Перхтой Рожмберк при жизни, если она не смогла найти покой даже после смерти? По легенде, когда девушке исполнилось двадцать лет, ее выдали замуж против ее воли. Супруг Перхты, некий Ян Лихтенштейн, унижал женщину на протяжении всей ее жизни. Вот такая вот печальная история. Призрак, при этом, вроде бы не причиняет никому вреда, а только лишь пугает.