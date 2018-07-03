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Семья из Зимбабве пострадала от «куртки-убийцы»

Вторник, 03 Июля 2018 07:42
Семья из Зимбабве пострадала от «куртки-убийцы» Фото из открытых источников

Семья из Зимбабве утверждает, что из-за куртки, в которую якобы вселился дух жертвы убийства, погибли более 20 родственников.

 

Согласно местным СМИ, странные события вокруг проклятой одежды начались с человека по имени Муциябако, который в конце 1990-х годов убил человека. Однако дух убитого оказался довольно мстительным и начал преследовать своего убийцу. Пытаясь с этим покончить, Муциябако обратился к ритуалам некромантии, и по какой-то странной причине, куртка оказалась центральной частью церемонии.

 

Похоже, все, что он сделал, сработало, и дух застрял в куртке, которую Муциябако отдал своему брату. «Подарок» оказался поистине зловещим,  так как брат после получения куртки вскоре умер. Одержимая духом одежда хранилась в семье в течение следующих двух десятилетий, и за все это время более 20 членов семьи умерли при таинственных обстоятельствах.

 

По словам пострадавшей семьи, злобная природа куртки открылась после того, как с одним из детей в семье связался дух дедушки, первой жертвы проклятия, который и поведал странную предысторию трагедии.

 

«Через нашего ребенка покойный отец сказал нам, что его убил брат, когда отдал ему куртку. После этой исповеди мы пошли в суд, и нам посоветовали отправиться в Мозамбик к традиционному целителю», - сообщил родственник погибшего. 

 

Семья незамедлительно отправилась к сангома с просьбой разбить ужасное заклинание. По-видимому, послание с того света все-таки подтвердилось, так как шаман посоветовал уничтожить куртку.

 

«В Мозамбике сангома сказал нам, что в куртку заключен дух умершего, которого убил наш дядя. Он сказал, что как только наш покойный отец надел куртку, он был задушен ею. Шаман сказал нашему дяде в лицо, что он виноват во всех смертях, которые случились в семье». 

 

Возможно, заботясь о собственном спасении, Муциябако проигнорировал инструкции целителя и пустился в бега. Оказавшись один на один с проклятой курткой, семья обратилась к местным властям за помощью в разрешении ситуации, после чего полиция выписала ордер на арест предполагаемого убийцы.

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Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости духи
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