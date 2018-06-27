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Что за таинственный объект появился на пляже в Северной Каролине?

Среда, 27 Июня 2018 07:42
Что за таинственный объект появился на пляже в Северной Каролине? Фото из открытых источников

Странный металлический объект, появившийся на пляже в Северной Каролине после серии зимних штормов, поставил жителей и местных чиновников в тупик (смотрите видео ниже).

 

Ржавые обломки появились на берегу у города Королла в начале этого года, и в течение следующих шести месяцев на них, практически, никто не обращал внимания.

 

Однако, когда лето сейчас в полном разгаре, воображение местного сообщества и туристов, отдыхающих на этом популярно пляже, разыгралось и теории о природе объекта посыпались одна за другой.

 

Некоторые предложили, что это снаряжение с какого-то морского судна или, возможно, обычный буй, в то время как другие высказали более фантастические варианты, в числе которых кусок упавшего на Землю космического корабля. Есть даже те, кто намекает, что это может быть чем-то гораздо большим…

 

По словам одного из местных СМИ, представитель Службы национальных парков признал, что они «не знают, что это за штука». Кроме того, ни военно-морской флот, ни инженерные войска США не взяли на себя ответственность за осиротевший объект. 

 

Так как конструкция с до сих пор еще работающим маячком на солнечной батарее глубоко засела в песке, удалить ее с пляжа будет трудной задачей. Потому местные власти, которые желают поскорее избавиться от загадочного объекта, на данный меньше всего интересуются тайнами, окружающими его.

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Что за таинственный объект появился на пляже в Северной Каролине?

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Загадочный объект
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